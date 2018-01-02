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哈日族注意！連日本人也瘋搶的「最佳周遊券3選」

2018-01-02 21:51聯合報 記者羅建怡╱即時報導

讓少女心大爆發的景點也入列。圖／神奈川縣台灣觀光推廣辦公室提供
讓少女心大爆發的景點也入列。圖／神奈川縣台灣觀光推廣辦公室提供
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台灣旅客愛日本，對於日本無所不在、大為精省的「周遊券」必不陌生！位於東京近郊的神奈川縣推出3款超人氣周遊劵，哈日族千萬別錯過。

■美食溫泉缺一不可！CP值最高「三崎鮪魚套票」

由京急電鐵發售的「三崎鮪魚套票」為京急線「電車&公車乘車劵」+「鮪魚滿腹劵(食事劵)」+「三浦、三崎回憶滿載劵(休閒設施體驗、伴手禮劵)」的三者綜合超值周遊劵。有「日本鮪魚漁場」美名的三浦、三崎半島中，約有30間的指定合作店鋪可以品嘗鮪魚料理，約20間可以享受溫泉、水中觀光船、京急油壺海洋公園等設施，自由組合CP值超高。

費用：經典行程①橫濱出發大人3,400日圓、小孩2,470日圓；經典行程②品川出發大人3,500日圓、小孩2,520日圓。

內容：京急線「電車&公車乘車劵」+「鮪魚滿腹劵(食事劵)」+「三浦、三崎回憶滿載劵(休閒設施體驗、伴手禮劵)」三枚一組

怎麼買：京急線各站(泉岳寺站、三崎站除外)購入，不可預售

官網：http://www.keikyu.co.jp/information/otoku/otoku_maguro/index.html

■觸動少女心大爆發！葉山女子旅劵

無論任何性別都可以購入的「葉山女子旅劵」，是由京急線「電車&公車乘車劵」+「任選逗子、葉山餐劵」+「任選伴手禮劵」三枚一組的超值開心周遊劵。不限女性才能購入，但是其中精選的餐劵使用店鋪完全打中少女心，無論是使用在地蔬菜製成的簡餐、眺望一望無盡海景的觀海餐廳，文青憧憬的緣廊午餐等，都是讓少女心大爆發的店家！加上葉山的森戶神社與小型美術館散佈於其中，悠哉閒晃、愜意自在的女子旅行讓人百玩不厭。

費用：經典行程①橫濱出發大人2,800日圓、小孩2,450日圓；經典行程②品川出發大人3,000日圓、小孩2,550日圓。

內容：京急線「電車&公車乘車劵」+「任選逗子、葉山餐劵」+「任選伴手禮劵」三枚一組

怎麼買：京急線各站(泉岳寺站、羽田空港站、新逗子站除外)購入，不可預售

官網：http://www.keikyu.co.jp/information/otoku/otoku_hayamagirl/index.html

■制霸人氣觀光景點！箱根鎌倉PASS

2017年12月全新發售的「箱根鎌倉PASS」，為結合「箱根Free Pass」與「江之島、鎌倉箱根Free Pass」成一體的訪日外國旅客限定周遊劵。不只可以搭乘箱根登山鐵道、箱根空中纜車、海盜船等箱根8種人氣交通工具，抵達電影與動畫的拍攝地及設定背景，也可使用於鎌倉最廣為人知的江之電，更可從新宿等東京都心地區搭乘小田急全線自由上下車。沿線周遭的溫泉、神社寺院、觀光設施、餐廳等約70間的聯合優惠、折扣。有效期限3天。

費用：大人6,500日圓、小孩2,250日圓

怎麼買：新宿小田急外國人中心 (小田急新宿站西口地面票閘口附近)購入

官網：http://www.odakyu.jp/train/couponpass/

持周遊券品嘗美食也可享優惠。圖／神奈川縣台灣觀光推廣辦公室提供
持周遊券品嘗美食也可享優惠。圖／神奈川縣台灣觀光推廣辦公室提供
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箱根鎌倉PASS可以搭乘箱根登山鐵道、箱根空中纜車、海盜船等箱根8種人氣交通工具...
箱根鎌倉PASS可以搭乘箱根登山鐵道、箱根空中纜車、海盜船等箱根8種人氣交通工具。圖／神奈川縣台灣觀光推廣辦公室提供
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伴手禮溫泉

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