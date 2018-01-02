中國市場賣到翻 LisaVicky女鞋強勢回歸登台

2018-01-02 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



曾為Nike、Burberry等多個國際知名品牌代工的國內製鞋大廠「兆琪」，近年來在中國市場大放異彩，光雙11就衝出上億元業績的旗下自創女鞋品牌LisaVicky，2018年強勢回歸登台，除於復興SOGO B1設立快閃店，緊接著還將移師全台百貨一級戰區忠孝SOGO外，也正積極籌備進駐台北和台中的百貨專櫃，同時結合已經展開的網購與APP行動購物，打造全通路虛實合一的O2O整合。 復古典雅方頭飾釦中低跟鞋-紅色，定價1980元。 LisaVicky／提供 分享 facebook

LisaVicky企劃部經理張雅華表示，LisaVicky每雙鞋都堅持三大品牌製鞋原則，第一是「環保概念」，每一雙鞋款皆使用環保皮革化料，並使用環保黏膠，以減少對地球的汙染。第二則是「舒適鞋履」，在所有跟鞋的後腳跟處都特別加上訴求零磨腳的小枕頭設計，而所有靴款則有前掌墊，強調舒壓。第三則是體貼入微的「用心服務」，未來的台灣百貨專櫃，將同步導入已在中國市場進行，只要穿LisaVicky鞋款，就能享受鞋子的保養和護理。

以20~35歲為主要銷售客群的LisaVicky，共有休閒時尚、摩登街頭、現代潮流、都會OL，以及樂玩親子五大類鞋款。

目前正在復興SOGO B1展開的快閃櫃活動，有許多超人氣的熱賣秋冬鞋款，像是2000元有找的全羊皮平底鞋，中國市場最受歡迎的金屬釦時尚跟鞋，以及洋溢濃濃文青風的穆勒樂福鞋。

還有以各種主要流行元素如流蘇、異材質拼接、低調飾釦，以及緊貼腿顯瘦的襪套靴和過膝靴等百搭靴款。