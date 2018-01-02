自創東南亞料理 王品集團推出第17個品牌沐越

2018-01-02 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



王品集團推出全新越式料理品牌「沐越」，這是王品集團目前在台灣的第17個品牌，也是王品集團自創東南亞料理的全新挑戰。 宮廷火焰椰子蝦。 沐越／提供 分享 facebook

沐越事業處經理黃大瑋表示，目前台灣市場多為中低價的越南小吃店，少有適合聚餐的越南料理餐廳，因此沐越採單點點餐方式，除了不到200元的春捲、河粉等平價經典道地料理之外，還有考驗廚藝與食材的海鮮與主廚特製研發的宴客大菜，但單點價格都不超過700元，平均客單價500~600元，無論家人朋友聚餐或是日常飲食，都能輕鬆一嚐越菜的美味。

首次來到落腳台北東區的沐越，黃大瑋建議一定要嚐一嚐「現沖松露牛小排河粉」，沐越是取油花分佈均勻Choice等級牛小排，粉紅色澤片片鋪在滑口河粉上，並大方放進法式黑松露，再以牛骨、蔬菜和多種香料所熬製的獨家湯頭澆灌現沖，奢華香氣立刻撲鼻而來，讓一碗平價河粉提高美味層次。

此外，古時越南宮廷才會出現的一道貴族菜-「宮廷火焰椰子蝦」，在沐越也吃得到。沐越特別採用產銷認證的藍鑽蝦以整顆新鮮椰子水烹煮，上桌時點燃耀眼的火焰，讓鮮蝦和椰子汁的鮮甜滋味融合在一起，無論味覺、視覺都是一種享受。