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風靡30載 珍寶海鮮的「新加坡國菜」美味秘訣是？

2018-01-02 10:45經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

風靡獅城30載，新加坡旅遊局推薦的10大海鮮餐廳之首的著名餐館「珍寶海鮮」也來了，台灣首店進駐新光三越A8。

茘茸鮮干貝。 珍寶海鮮／提供
茘茸鮮干貝。 珍寶海鮮／提供
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「珍寶海鮮」以有「新加坡國菜」美譽的辣椒螃蟹和胡椒螃蟹為招牌，而其美味的關鍵就在醬料，以完美比例結合辣椒、石栗、薑黃粉等東南亞辛香料，並以番茄醬汁為基底，打造辣中帶著酸甜的絕妙滋味。特製的醬料上泛著鮮紅色的辣油與肥美鮮蟹一起翻炒，充分包覆螃蟹於其中，讓蟹肉飽吸每一滴醬料精華，海鮮的鮮甜亦融入醬汁中，不僅襯托出食材的新鮮，更造就了多層次的口感。

至於最道地的新加坡吃法，這道辣椒螃蟹還會搭配外酥內軟的油炸饅頭，蘸著醬汁直到「光盤」才能算是完整品嚐了這道「新加坡國菜」。

此外，黑胡椒螃蟹也是珍寶海鮮的人氣美味，濃濃的黑胡椒搭配螃蟹大火翻炒，將黑胡椒香的精華精準巴附在每一吋蟹肉上，讓人吮指留香，欲罷不能。

且珍寶海鮮主打生猛活蟹現點現做，因此一進餐廳便可看到長達4.6公尺的水族箱，消費者可以選擇喜愛的螃蟹或是帝王蟹後，再選擇烹飪方式。除了招牌辣椒螃蟹和黑胡椒螃蟹，也有白胡椒、椒鹽焗、豆漿蛋白蒸、金沙、奶油焗、薑蔥炒、砂煲粉絲、金絲奶油，共計10種活蟹的料理作法，炸炒蒸焗樣樣俱全，可滿足每一個刁鑽老饕的味蕾。

除了招牌螃蟹料理，珍寶海鮮也推出10大新加坡名菜，包括：「麥片蝦」、「娘惹炸尼羅紅」、「醬爆圓鱈」、「芝士明太子焗烤大蝦」、「茘茸鮮干貝」、「剁椒菜脯蒸圓鱈」、「蜜椒羊扒」、「鑊仔牛柳」、「摩卡排骨」與「翡翠豆腐」等，都是不容錯過的好味。

娘惹炸尼羅紅。 珍寶海鮮／提供
娘惹炸尼羅紅。 珍寶海鮮／提供
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除了招牌辣椒螃蟹和黑胡椒螃蟹，珍寶海鮮也有白胡椒、椒鹽焗、豆漿蛋白蒸、金沙、奶油...
除了招牌辣椒螃蟹和黑胡椒螃蟹，珍寶海鮮也有白胡椒、椒鹽焗、豆漿蛋白蒸、金沙、奶油焗、薑蔥炒、砂煲粉絲、金絲奶油，共計10種活蟹的料理作法，炸炒蒸焗樣樣俱全，可滿足每一個刁鑽老饕的味蕾。 珍寶海鮮／提供
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