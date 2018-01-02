風靡30載 珍寶海鮮的「新加坡國菜」美味秘訣是？

2018-01-02 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



風靡獅城30載，新加坡旅遊局推薦的10大海鮮餐廳之首的著名餐館「珍寶海鮮」也來了，台灣首店進駐新光三越A8。 茘茸鮮干貝。 珍寶海鮮／提供 分享 facebook

「珍寶海鮮」以有「新加坡國菜」美譽的辣椒螃蟹和胡椒螃蟹為招牌，而其美味的關鍵就在醬料，以完美比例結合辣椒、石栗、薑黃粉等東南亞辛香料，並以番茄醬汁為基底，打造辣中帶著酸甜的絕妙滋味。特製的醬料上泛著鮮紅色的辣油與肥美鮮蟹一起翻炒，充分包覆螃蟹於其中，讓蟹肉飽吸每一滴醬料精華，海鮮的鮮甜亦融入醬汁中，不僅襯托出食材的新鮮，更造就了多層次的口感。

至於最道地的新加坡吃法，這道辣椒螃蟹還會搭配外酥內軟的油炸饅頭，蘸著醬汁直到「光盤」才能算是完整品嚐了這道「新加坡國菜」。

此外，黑胡椒螃蟹也是珍寶海鮮的人氣美味，濃濃的黑胡椒搭配螃蟹大火翻炒，將黑胡椒香的精華精準巴附在每一吋蟹肉上，讓人吮指留香，欲罷不能。

且珍寶海鮮主打生猛活蟹現點現做，因此一進餐廳便可看到長達4.6公尺的水族箱，消費者可以選擇喜愛的螃蟹或是帝王蟹後，再選擇烹飪方式。除了招牌辣椒螃蟹和黑胡椒螃蟹，也有白胡椒、椒鹽焗、豆漿蛋白蒸、金沙、奶油焗、薑蔥炒、砂煲粉絲、金絲奶油，共計10種活蟹的料理作法，炸炒蒸焗樣樣俱全，可滿足每一個刁鑽老饕的味蕾。