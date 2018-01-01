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小型休旅激戰 3新款比豪華

2018-01-01 21:55聯合報 記者陳威任╱即時報導

BMW X2。圖／BMW提供
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隨著近年來跨界休旅趨勢明顯，加上豪華車款主打更為入門的小型車款，其中有三款豪華小型休旅在去年底世界新車大展中與台灣消費者見面，今年將陸續引進台灣市場，勢必將會有一番激戰。

其中，已經曝光的INFINITI QX30，擁有比Q30更寬闊的駕駛視野，融合INFINITI獨特設計元素與跨界休旅精神、動感造型的引擎蓋及車身流體運動折線、前後專屬的越野保桿套件及專屬運動鋁圈及車頂置物架。此外，QX30還搭載同級罕見的智慧型四輪驅動系統，提供絕佳適路性及安全性，搭配2.0升高效渦輪增壓引擎及雙離合7速自手排變速箱，最大馬力可達208hp，預計將會在今年第二季正式引進台灣市場。

去年9月正式在義大利米蘭首次亮相的VOLVO XC40，除了是VOLVO第一台小型休旅力作，也是第一台搭載於CMA（Compact Modular Architecture）小型模組化平台的車款。外型同樣維持家族化的雷神之鎚頭燈設計，另外更針對小型休旅賦予更特立獨行的個性作風，蔚為當代的車身線條設計搭配活力雙色車頂與內裝搭配，更多了個人風格的展現。

XC40更配備了PA半自動駕駛輔助系統與最新的City Safety都會安全防護系統等安全輔助科技，以「安全不分等級」之訴求，讓XC40擁有媲美90、60車系之安全與科技配備，預計今年第二季前導入台灣市場。

BMW最新跨界休旅X2，定位介於X1與X3之間，長寬高分別是4360mm、1821mm、1526mm，軸距為2670mm，車身及車高皆比X1更短更低，使得BMW X2車身上的肌肉線條看來更加明顯。

BMW X2為歐洲市場提供了三種動力選擇，分別是入門款搭載汽油引擎的X2 sDrive20i及搭載柴油引擎的 xDrive20d與X2 xDrive25d，預計上半年導入台灣市場。

INFINITI QX30。圖/INFINITI提供
INFINITI QX30。圖/INFINITI提供
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