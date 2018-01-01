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追求速度 RICHARD MILLE 向車神致敬

2018-01-01 21:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

法國傳奇賽車手Alain Prost詮釋為其量身打造的RM 70-01 Alai...
法國傳奇賽車手Alain Prost詮釋為其量身打造的RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表。 圖／RICHARD MILLE提供
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如同品牌標語「手腕上的超跑」，頂級腕表品牌RICHARD MILLE再次跨界，向前世界一級方程式賽車冠軍Alain Prost致敬，為其量身打造RM70-01陀飛輪表，藉以彰顯其傳奇地位。

跨界設計 賽車英雄啟發

一早Paul Ricard賽車場還透著清冷，Alain Prost先生緩步進入活動會場，若不是背板上印著他的肖像，很難想像眼前這位身材瘦小、灰白捲髮的老人會是叱吒80年代的賽車界的傳奇。在他的職業生涯中共贏得4次一級方程式賽車冠軍，於90年代退役後，成為最偉大的賽車手之一。不過從賽車場離開之後，並不代表結束，Alain Prost繼續投身自行車的領域，對他而言這也是表現速度的運動，需要高度技術、並有著機械工程帶來成效，與賽車本質相同。也正因為不斷突破自我的精神，讓Richard Mille先生倍受啟發，於是才有了RM70-01 Alain Prost陀飛輪表的誕生，而這也是世上第一只專為自行車運動而打造的機械腕表。

記錄里程 專為右手而設

對賽車迷的Richard Mille而言，Alain Prost就是他青年時的英雄，能為其設計出專屬表款，也是美夢成真。記者會上Alain Prost先生透露，不論是他還是其他車手，最常被問到的就是「你騎了多少公里？」因此讓品牌以此為靈感投入研發。這一款全新概念表款，融入了首創的距離記錄器，並加上截然不同的外觀設計，一現身就讓表迷驚嘆。首先RM70-01基本上就是一只專為配戴於右手而設的表款，略為向右傾斜的表殼是根據Alain Prost先生實際在騎乘自行車時 ，手腕會呈現的角度而發想。其次是表盤上方的5個滾軸距離記錄器，透過2點鐘與11點鐘的兩個按把操作，方便車手隨時記下每一次挑戰的長度，最多可記錄達99,999公里。

限量30只 贈送公路自行車

全新的RM70-01 Alain Prost陀飛輪表，和其他RICHARD MILLE的複雜表款一樣，能承受至少5,000G的衝擊力，亦能隨運動員真正上場配戴使用。不規則狀的表殼為三片式TPT®碳纖維材料製成，表面因加熱處理後呈現如同大馬士革鋼鍛造後的紋理，質輕與耐衝擊性高。形似輪圈的表冠也配有力距限制裝置，防止過度上鍊造成軸柄損壞及對發條盒施加過大壓力。搭載獨創的RM70-01手動上鍊陀飛輪機芯，搭配快速旋轉發條盒而有70小時動力儲存，可日常防水使用，全球限量30只。此外，為了能完整體現RM70-01腕表性能，每位購買者都會收到品牌與義大利名廠Colnago合作打造的公路自行車為禮物。

5軸距離記錄器是RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表最大特色之一，...
5軸距離記錄器是RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表最大特色之一，更是製表歷程上的新突破。圖／RICHARD MILLE提供。
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RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表，全球限量30只，具備5軸距離...
RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表，全球限量30只，具備5軸距離記錄器，約79萬9,000瑞士法郎。圖／RICHARD MILLE提供。
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不論是騎乘自行車，還是休閒造型RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表...
不論是騎乘自行車，還是休閒造型RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表都是Alain Prost先生的最佳夥伴。 圖／RICHARD MILLE提供
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RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表，配有力距限制裝置的表冠，防止...
RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表，配有力距限制裝置的表冠，防止過度上鍊。圖／RICHARD MILLE提供。
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