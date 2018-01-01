追求速度 RICHARD MILLE 向車神致敬

2018-01-01 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



法國傳奇賽車手Alain Prost詮釋為其量身打造的RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表。 圖／RICHARD MILLE提供 分享 facebook 如同品牌標語「手腕上的超跑」，頂級腕表品牌RICHARD MILLE再次跨界，向前世界一級方程式賽車冠軍Alain Prost致敬，為其量身打造RM70-01陀飛輪表，藉以彰顯其傳奇地位。

跨界設計 賽車英雄啟發

一早Paul Ricard賽車場還透著清冷，Alain Prost先生緩步進入活動會場，若不是背板上印著他的肖像，很難想像眼前這位身材瘦小、灰白捲髮的老人會是叱吒80年代的賽車界的傳奇。在他的職業生涯中共贏得4次一級方程式賽車冠軍，於90年代退役後，成為最偉大的賽車手之一。不過從賽車場離開之後，並不代表結束，Alain Prost繼續投身自行車的領域，對他而言這也是表現速度的運動，需要高度技術、並有著機械工程帶來成效，與賽車本質相同。也正因為不斷突破自我的精神，讓Richard Mille先生倍受啟發，於是才有了RM70-01 Alain Prost陀飛輪表的誕生，而這也是世上第一只專為自行車運動而打造的機械腕表。

記錄里程 專為右手而設

對賽車迷的Richard Mille而言，Alain Prost就是他青年時的英雄，能為其設計出專屬表款，也是美夢成真。記者會上Alain Prost先生透露，不論是他還是其他車手，最常被問到的就是「你騎了多少公里？」因此讓品牌以此為靈感投入研發。這一款全新概念表款，融入了首創的距離記錄器，並加上截然不同的外觀設計，一現身就讓表迷驚嘆。首先RM70-01基本上就是一只專為配戴於右手而設的表款，略為向右傾斜的表殼是根據Alain Prost先生實際在騎乘自行車時 ，手腕會呈現的角度而發想。其次是表盤上方的5個滾軸距離記錄器，透過2點鐘與11點鐘的兩個按把操作，方便車手隨時記下每一次挑戰的長度，最多可記錄達99,999公里。

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