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面膜進化論 材質多變會隨膚溫融化

2018-01-01 21:51聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

超進化肌因活性凝凍面膜，7片售價2,900元。圖／蘭蔻提供
超進化肌因活性凝凍面膜，7片售價2,900元。圖／蘭蔻提供
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面膜是台灣女生急救、日常保養的必備品，新款面膜也前仆後繼的問世，今年度最主要的面膜系列就是前導精露、或精華液類化妝水所延伸的面膜，例如雪花秀潤燥精華面膜、Kiehl’s金盞花植物精華化妝水延伸出的凍膜，或是日前蘭蔻推出的會融化的超進化肌因活性凝凍面膜，各出奇招攻占面膜市場。

Kiehl’s「金盞花蘆薈精華保濕凍膜」還沒在台上市前，就已經有許多試用影片瘋傳，經過暖身以及敷上5分鐘效率保養的便利，台灣在亞洲首賣的當天，已造成網路熱議，經典商品的延伸，就是有基本盤支撐的先天優勢；去年秋天雪花秀也推出「潤燥精華面膜」，同樣是延續明星商品，主打每片面膜擁有三分之一瓶潤燥精華，在網紅的推波助瀾下，迅即成為能見度高的新品。

除了呼應台灣人熱愛面膜，也看出消費市場對於前導精華保養商品的喜愛，近期乘著這波話題的就是蘭蔻「超進化肌因活性凝凍面膜」，強調1片面膜就是1整罐小黑瓶，並且以會隨著膚溫融化的面膜材質來強調吸收力，在敷膜同時是面膜慢慢變薄的有感體驗。

面膜材質的變革，的確是引爆話題的直接策略，除了肌底修護類的商品，在抗老類別也有新鮮感。最具看頭的就是雅詩蘭黛「特潤雙層超導修護面膜」，它的特別之處在於銀色箔膜形成烘罩般的溫熱度，敷臉時的樣子非常引人注目，貝嫂就曾把這好銀的敷臉照放上IG，也讓人印象深刻；狠鬥材質的還有雪花秀的「滋陰生人蔘修護霜面膜」，把防潑水、透氣見長的Gore-tex奈米纖維材質用到面膜上，算是全球首創，相當適合作為新娘密集保養或是急救的面膜，也讓愛敷臉的台灣女孩不斷有鮮貨體驗。

滋陰生人蔘修護霜面膜，5片3,380元。圖／雪花秀提供
滋陰生人蔘修護霜面膜，5片3,380元。圖／雪花秀提供
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蘭蔻推出會隨膚溫融化的超進化肌因活性凝凍面膜，7片售價2,900元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻推出會隨膚溫融化的超進化肌因活性凝凍面膜，7片售價2,900元。圖／蘭蔻提供
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面膜蘭蔻

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