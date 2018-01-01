「剪單」卻不簡單 硬底子的極致剪髮

2018-01-01 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



「剪單Hair Cut Only」髮廊的髮型師都是經過是經過鄧泰華親自指導的種子設計師。圖／剪單Hair Cut Only提供 分享 facebook

「剪單Hair Cut Only」髮廊只提供剪髮服務。圖／剪單Hair Cut Only提供 分享 facebook 面對千變萬化的髮型、髮色潮流，時下的美髮沙龍總是得走在時尚尖端，提供最新穎的剪染燙，但斐瑟髮廊創辦人、斐瑟學院執行長鄧泰華和團隊成員張馨文Sandy、李東元Tony等共同打造的「剪單Hair Cut Only」髮廊，卻強調只有剪髮服務，就是為了讓新銳設計師們回歸初衷，把看似簡單的「單剪」推向極致。

業界稱為「鄧爸」的鄧泰華在台灣髮藝設計界耕耘超過30年，更不吝將所學和經驗累積轉換成共享資源，斐瑟學院的美髮教育體制以有效率的學習縮短耗時摸索的黑暗撞牆期，但設計師進入職場後會面臨不同的挑戰，甚至在初入行時付出不成比例的勞力，卻鮮少是在設計領域，「剪單Hair Cut Only」髮廊就是為了創建讓新銳髮型師獨當一面、發揮設計長才的大平台。

第一家「剪單Hair Cut Only」髮廊位於台北市師大路，店內6位髮型師除了通過台灣業界一線體系的教育系統與認證考核，也是經過鄧泰華親自指導的種子設計師，服務項目就只有剪髮，剪一次頭髮20分鐘搞定，收費300元。在2018上半年，全台灣將會有8家以上的「剪單Hair Cut Only」髮廊分店，遍及北中南各地。