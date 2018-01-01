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佛光山元旦婚禮 52對新人在佛前宣誓永結同心

2018-01-01 15:22聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

現場新人在佛陀之前許願永結同心，未來道路要互相扶持。記者徐白櫻／攝影
現場新人在佛陀之前許願永結同心，未來道路要互相扶持。記者徐白櫻／攝影
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2018年元旦，52對海內外佳偶在高雄佛光山佛陀紀念館舉辦集團婚禮，眾人在佛陀見證下互許終身，允諾要珍愛彼此，帶著包容、尊重與慈悲一起生活。星雲大師也勉勵新人說，「婚後要視而不見，以愛贏得愛」。

國際佛光會中華總會在佛陀紀念館舉辦「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」，今年共52對新人與200對已婚菩提眷屬接受祝福。婚禮由佛光山住持心保和尚擔任證婚人，上百位法師引領新人及菩提眷屬入場，眾人在佛陀前宣讀結婚證書、誓願文與互換信物。

開山宗長星雲大師透過影片勉勵新人說，男女婚前要瞪大眼睛用雙眼看，結婚時要睜一眼閉一眼，結婚後就不要看了；人間最寶貴的是愛情，夫妻之間要互相諒解、信任、傾聽與讚美，雖然男人覺得婚後責任重大很辛苦，妻子圍在身邊「汪汪叫」很煩，但這何嘗不也是幸福。星雲大師將妻子叨念形容為小狗叫聲，這番妙喻讓現場新人與家屬發出會心一笑。

擔任主婚人的國際佛光會榮譽總會長吳伯雄與妻子結婚54年，兩人在婚禮上獻唱「當你老了」；介紹人劉招明夫婦也當眾合唱，用歌詞傳遞祝福。

「內心法喜滿滿！」新人黃信樺、溫品均分享心情說，兩人相識12年結婚，因男方自小接觸佛教，從交往時期就嚮往佛教婚禮，還特別精心設計禮服參加集團結婚，希望能在佛陀祝福下恩愛一輩子。

新人黃信樺、溫品均，兩人身上的結婚禮服是自己發揮巧思設計出來。記者徐白櫻／攝影
新人黃信樺、溫品均，兩人身上的結婚禮服是自己發揮巧思設計出來。記者徐白櫻／攝影
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2018年佛化婚禮有52對新人報名，佛光山住持心保和尚祈願與祝禱。記者徐白櫻／攝...
2018年佛化婚禮有52對新人報名，佛光山住持心保和尚祈願與祝禱。記者徐白櫻／攝影
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集團結婚婚禮佛光山佛陀紀念館

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