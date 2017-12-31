創新+科技 零售通路闢新契機

2017-12-31 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



零售通路2017年從話題新品、數位行銷到服務體驗都成為人氣議題，藉由不斷創新與科技結合，繼續在2018年帶來更多的新可能。

回顧2017

超商珍珠茶飲拚人氣

7-ELEVEN去年推出首創全球便利商店的「現萃珍珠系列」，以小珍珠為特色引爆話題，推出首月珍珠一度供不應求，僅能每天限量供應；接續推出「CITY CAFE冰珍珠拿鐵」，最高紀錄一天可熱賣超過2萬杯；到了年底再端出全新「CITY CAFE黑糖珍珠撞奶」，主打以濃郁黑糖蜜熬煮入味的黑糖珍珠，搭配牛奶，上市一周熱銷超過10萬杯。

全家緊追在後，推出冰蜜香紅茶珍珠拿鐵、冰辻利抹茶珍珠拿鐵，以「珍珠」作為主打星，透過微波方式，將大焦糖波霸混搭小焦糖珍珠，加入飲品中打造新食感。

非現金支付成趨勢

非行動支付涵蓋行動支付、信用卡及電子票證付款，隨著去年Google、Apple與Samsung三大行動支付陸續登台，也點燃市場戰火。

全家至12月，非現金支付工具達26種，為四大超商之冠，除既有台新銀行信用卡服務，新增國泰世華、中國信託銀行、玉山銀行信用卡服務，帶動整體信用卡使用筆數比前年同期成長超過6倍以上。7-ELEVEN去年12月起也陸續於全台門市導入信用卡付款模式。

業者打出便利、環保、安心牌之外，也不斷搭配各式促銷優惠，像是萊爾富便送出LINE Points回饋、美式咖啡等，吸引民眾體驗，朝向2020年每2位消費者就有一位使用非現金支付目標邁進。

一機在手 會員經營更進化

看準手機普及化，會員經營也跟著轉向數位化，全家將全店集點轉換為會員點數，加入專屬App，所有服務、點數一目了然，目前已累積420萬會員數，透過上億筆的消費資訊，藉此了解顧客個別化需求、以達精準行銷，創造數據價值。另一方面，集點紅利讓會員點數全年可累、可兌，發揮更強的黏客力。OK超商也推出專屬OK App，藉由消費1元累積1點換購物金，順勢推出獨家商品與優惠，增加與消費者溝通的管道。

至於全聯小編力量大，經營粉絲團有一套，目前已破百萬粉絲，雖然歷經徐重仁失言刪文風波，銷聲匿跡快半年，但近期復出，仍受到年輕族群矚目。全聯雙管齊下，看準樂齡族最喜歡簡明直接的圖文來溝通，因此用LINE行銷模式鞏固中高齡的主力客層，已有1,100多萬不重複帳號好友，尤其以「周三家庭日訊息」點擊率最高，可迅速達到宣傳效果。

愛買也開始推動LINE@，半年新增了15萬好友數，幫助促銷訊息的即時推廣、限定好友價優惠，並同時利用抽獎活動、趣味市調等加強好友們的黏著度，成功加強了15%忠誠顧客的來店率。

零售搶客術 服務體驗更深化

用體驗服務來加分，是今年各品牌增進與消費者情感連結的必要策略之一。特力屋於增設「手創空間」，提供消費者DIY手作課程，創造到店的動機，迄今已發展出8大課程主軸，每間教室平均每月開課可達20堂以上，總參與人次已超過1,500人。

HOLA主廚秀鍋具體驗活動，全年度超過200場，成功拓展HOLA鍋具知名度，也發展出更多樣化的課程，全年度課程數近1,000堂，参與人次約9,000人，場場爆滿。

7-ELEVEN好鄰居同樂會「小小店長」結合節令應景活動，首度開放部分場次可採網路報名供不應求，去年已舉辦超過1萬場次、近20萬人參與，遠超出2016年全年的5,456場，為品牌帶來好感度，同時也提高單店營收及來客率。

相較於量販店需要廣大占地，據點較難找，「縮小版的量販店」也就是新型態便利店，成為各業者積極布局的新重點。通路界線模糊化，量販業者搶進小家庭、社區的商機，結合超市的商品選擇及超商的便利服務，補足量販賣場無法凝聚地方居民的緊密性，雖然占地較小，但尋址拓點卻容易。

像是家樂福便利購去年一下就多了21間，至年底已開滿50間，預計每年新增20間；大潤發也於板橋開出第一間大潤發My RT，未來將以每年2位數的數量增加，聚焦都會區。

居家空間零界線 客廳成核心

IKEA調查發現，在2050年全世界將有70%的人口居住在都市中，導致每個人可居住空間變小，因此居家空間重新洗牌，以客廳為核心，讓可彈性運用的家具，給生活更多可能。Crate and Barrel也發現，客廳中的沙發成為消費者最願意投資的單品，尤其以可依空間配置，自由搭配的組合式沙發，最受青睞。

展望2018

科技當道 特色店型展新意

迎戰科技所帶來的挑戰，通路將其化為助力，7-ELEVEN預計明年應用新科技，打造第一間無人商店；全家則拋出開科技概念店的策略，初步將加入擴增實境（AR）、虛擬實境（VR），以及眼球追蹤等技術，強化與顧客互動。

響應環保 友善環境 全民一起來

量販及超市業者朝向無紙化邁進，期望藉由數位行銷、會員App的使用減少紙張用量，並持續提倡消費者自備購物袋，減低塑膠袋用量。對環境的愛護也朝向選擇「友善培育」的產品，鼓勵多與「在地小農」合作，一同為環境永續盡心力。

將美學融入生活態度