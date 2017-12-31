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Pre-SIHH新女表搶先曝光 金屬織帶引領潮流

2017-12-31 21:32聯合報 記者孫曼╱即時報導

2018日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH）即將登場，但許多參展品牌已經搶先發表部分新作，預告新年度腕表趨勢。最擅長珠寶表的伯爵、深受藏家歡迎的瑞士頂級鐘表品牌愛彼表（Audemars Piguet）以及女士們心目中夢幻品牌愛馬仕（Hermes）都率先曝光女性腕表，話題新品聚焦腕表的金屬鍊帶，可見具裝飾性的工藝深受歡迎。

腕表的鍊帶是整只表面積最大的部分，但以往男性為主要市場，往往簡約帶過，較不受重視，直到近年來女性市場抬頭、社群分享熱潮興起，裝飾設計開始大受歡迎。愛馬仕新款Cape Cod腕表便搭配近年來逐漸受到市場寵愛的米蘭織帶，除了單圈款，也首度出現品牌標誌性的雙圈款式，柔軟的服貼度考驗品牌工藝技巧。面盤大小兩種尺寸男女性皆宜，可見重視腕表整體質感的男性也不在少數。

伯爵全新的Extremely Lady珠寶女表，靈感來自於60年代品牌活躍於上流社會時、最具創意和迸發自由想像力的時期。橢圓形的表殼造型更讓人直接聯想到賈桂琳甘迺迪曾向伯爵訂製的一款橢圓形鑲鑽與祖母綠的翡翠腕表。新表搭配全新原創的黃金手鐲表帶，以傳統金工技藝在黃金上雕飾出濃密的毛皮紋理，是伯爵獨門的「宮廷式」裝飾工藝延伸之作，配戴起來柔軟服貼之餘，也閃耀著彷彿寶石般的光芒。

愛彼全新的千禧系列女表以橢圓形的表殼和偏心的面盤配置，一直是高階女性腕表中最有個性的款式。全新的波蘭鍊帶（Polish bracelet）編織金屬具有左右雙向交替圖案，比單一方向的米蘭鍊帶更具難度：波蘭鍊帶必須先在主軸纏繞一條線，再將這條線左右穿梭編織，更增拋光難度，因此每只鍊帶都是單獨手工製造而成。除了金屬鍊帶，千禧系列也首度以蛋白石表盤和霜金技術打造高級珠寶表，讓義大利佛羅倫斯鎚擊黃金的工藝，為千禧女表展現新的風貌 。

Cape Cod鏡面雙圈米蘭表帶腕表大號，29 x 29 毫米精鋼表殼、石英機芯...
Cape Cod鏡面雙圈米蘭表帶腕表大號，29 x 29 毫米精鋼表殼、石英機芯，售價未定。圖／愛馬仕提供
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Extremely Lady 腕表表帶的毛皮狀手工雕刻工藝。圖／伯爵提供
Extremely Lady 腕表表帶的毛皮狀手工雕刻工藝。圖／伯爵提供
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愛彼千禧系列玫瑰金腕表，28.59 x 32.74 毫米18K玫瑰金表殼、珍珠母...
愛彼千禧系列玫瑰金腕表，28.59 x 32.74 毫米18K玫瑰金表殼、珍珠母貝面盤、愛彼 5201手上鍊 機芯，售價未定。圖／愛彼表提供
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Extremely Lady 18K玫瑰金鑲鑽腕表，白色珍珠母貝表盤、18K玫瑰...
Extremely Lady 18K玫瑰金鑲鑽腕表，白色珍珠母貝表盤、18K玫瑰金毛皮狀飾紋工藝表帶、石英機芯，價格未定，將於伯爵專賣店獨家發售。圖／伯爵提供
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愛彼千禧系列玫瑰金腕表，28.59 x 32.74 毫米18K玫瑰金表殼、珍珠母...
愛彼千禧系列玫瑰金腕表，28.59 x 32.74 毫米18K玫瑰金表殼、珍珠母貝面盤、愛彼 5201手上鍊 機芯，售價未定。圖／愛彼表提供
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Cape Cod鏡面單圈米蘭表帶腕表小號，23 x 23毫米精鋼表殼、石英機芯，...
Cape Cod鏡面單圈米蘭表帶腕表小號，23 x 23毫米精鋼表殼、石英機芯，售價未定。圖／愛馬仕提供
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愛彼千禧系列蛋白石霜金腕表，28.59 x 32.74 毫米經錘擊潤飾與緞面裝飾...
愛彼千禧系列蛋白石霜金腕表，28.59 x 32.74 毫米經錘擊潤飾與緞面裝飾18K玫瑰金表殼、白色蛋白石面盤、愛彼 5201手上鍊 機芯，售價未定。圖／愛彼表提供
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Extremely Lady腕錶及其設計圖。圖／伯爵提供
Extremely Lady腕錶及其設計圖。圖／伯爵提供
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愛彼千禧系列白金腕表，28.59 x 32.74 毫米18K白金表殼、珍珠母貝面...
愛彼千禧系列白金腕表，28.59 x 32.74 毫米18K白金表殼、珍珠母貝面盤、愛彼 5201手上鍊 機芯，售價未定。圖／愛彼表提供
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