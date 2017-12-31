Pre-SIHH新女表搶先曝光 金屬織帶引領潮流

2017-12-31 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



2018日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH）即將登場，但許多參展品牌已經搶先發表部分新作，預告新年度腕表趨勢。最擅長珠寶表的伯爵、深受藏家歡迎的瑞士頂級鐘表品牌愛彼表（Audemars Piguet）以及女士們心目中夢幻品牌愛馬仕（Hermes）都率先曝光女性腕表，話題新品聚焦腕表的金屬鍊帶，可見具裝飾性的工藝深受歡迎。

腕表的鍊帶是整只表面積最大的部分，但以往男性為主要市場，往往簡約帶過，較不受重視，直到近年來女性市場抬頭、社群分享熱潮興起，裝飾設計開始大受歡迎。愛馬仕新款Cape Cod腕表便搭配近年來逐漸受到市場寵愛的米蘭織帶，除了單圈款，也首度出現品牌標誌性的雙圈款式，柔軟的服貼度考驗品牌工藝技巧。面盤大小兩種尺寸男女性皆宜，可見重視腕表整體質感的男性也不在少數。

伯爵全新的Extremely Lady珠寶女表，靈感來自於60年代品牌活躍於上流社會時、最具創意和迸發自由想像力的時期。橢圓形的表殼造型更讓人直接聯想到賈桂琳甘迺迪曾向伯爵訂製的一款橢圓形鑲鑽與祖母綠的翡翠腕表。新表搭配全新原創的黃金手鐲表帶，以傳統金工技藝在黃金上雕飾出濃密的毛皮紋理，是伯爵獨門的「宮廷式」裝飾工藝延伸之作，配戴起來柔軟服貼之餘，也閃耀著彷彿寶石般的光芒。