珍奶控必點！黑白珍珠躍上冰淇淋 跨年第2杯50元

2017-12-31 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



國民美食代表「珍珠奶茶」名聞全球，COLD STONE去年推出「珍奶冰淇淋」，2個月內銷出10萬杯，今年邁入尾聲之際，業者再推最近流行的「濃醇奶茶」冰淇淋升級版，加入黑白雙色珍珠，兼顧吸睛好拍及豐富口感。12月31日至2018年1月1日期間更祭出經典冰淇淋第二杯50元特價。

COLD STONE「珍奶冰淇淋」強勢回歸，今年推出加倍升級版「珍藏幸福」，選用斯里蘭卡紅茶製成錫蘭奶茶冰淇淋，烘托極濃醇特色，加入錫蘭紅茶凍、黑糖蜜熬煮珍珠、白珍珠，小杯140元、中杯190元、大杯240元。歡慶跨年、迎元旦，12月31日及1月1日元旦兩天，至各門市點購經典冰淇淋，即享同size經典冰淇淋第二杯50元（不含脆餅及桶裝）。業者預估，這一波「珍奶熱」將帶動業績成長2成以上。

此外，COLD STONE也推出珍奶冰淇淋鬆餅，已現烤金黃香酥鬆餅，同樣搭配黑糖珍珠及白珍珠、紅茶凍及濃郁錫蘭奶茶冰淇淋，於限定15間門市販售，售價280元。