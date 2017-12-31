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珍奶控必點！黑白珍珠躍上冰淇淋 跨年第2杯50元

2017-12-31 16:49聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

國民美食代表「珍珠奶茶」名聞全球，COLD STONE去年推出「珍奶冰淇淋」，2個月內銷出10萬杯，今年邁入尾聲之際，業者再推最近流行的「濃醇奶茶」冰淇淋升級版，加入黑白雙色珍珠，兼顧吸睛好拍及豐富口感。12月31日至2018年1月1日期間更祭出經典冰淇淋第二杯50元特價。

COLD STONE「珍奶冰淇淋」強勢回歸，今年推出加倍升級版「珍藏幸福」，選用斯里蘭卡紅茶製成錫蘭奶茶冰淇淋，烘托極濃醇特色，加入錫蘭紅茶凍、黑糖蜜熬煮珍珠、白珍珠，小杯140元、中杯190元、大杯240元。歡慶跨年、迎元旦，12月31日及1月1日元旦兩天，至各門市點購經典冰淇淋，即享同size經典冰淇淋第二杯50元（不含脆餅及桶裝）。業者預估，這一波「珍奶熱」將帶動業績成長2成以上。

此外，COLD STONE也推出珍奶冰淇淋鬆餅，已現烤金黃香酥鬆餅，同樣搭配黑糖珍珠及白珍珠、紅茶凍及濃郁錫蘭奶茶冰淇淋，於限定15間門市販售，售價280元。

若想多人分享，「兩人分享餐」任選兩款小杯經典冰淇淋，加限定飲品任選2杯，特價300元、原價420元。每日下午2點至6點點購任一冰淇淋鬆餅即可升級套餐，加贈飲品4選1。

珍珠奶茶冰淇淋鬆餅，售價280元。圖／COLD STONE提供
珍珠奶茶冰淇淋鬆餅，售價280元。圖／COLD STONE提供
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「珍藏幸福」珍奶冰淇淋，小杯140元、中杯190元、大杯240元（不含脆餅）。圖...
「珍藏幸福」珍奶冰淇淋，小杯140元、中杯190元、大杯240元（不含脆餅）。圖／COLD STONE提供
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冰淇淋奶茶斯里蘭卡

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