最受歡迎的春聯之一主題揭曉!上面還有QR Code

2017-12-31 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



新年將至，農曆新年腳步也不遠，最受台灣民眾歡迎的春聯之一—法鼓山新年春聯主題今天揭曉，是以法鼓山創辦人聖嚴法師書寫的「平安無事」，作為與社會大眾互勉成長的祝福主題。法鼓山指出，民眾從後天1月2日起，即可至法鼓山全球各分寺院道場、辦事處索取春聯。

法鼓山方丈和尚果東法師表示，2017年已經過去，這一年每個人所努力耕耘的成果，不會憑空消失，而將成為我們邁向新年堅實的基礎，祝福大眾「心安最平安，無事最快樂。」

方丈和尚說明，2018年法鼓山提出「平安無事」為年度主題，以「止惡行善，心安平安；觀世自在，無事無礙」作為實踐方針。從佛法來講，心安就有平安，無事是最快樂的事；放下自我中心的利害得失，承擔一切眾生的平安快樂，提得起是慈悲、放得下是智慧，只有契機契理的慈悲智慧，那才是真正的平安無事。