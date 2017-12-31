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最受歡迎的春聯之一主題揭曉!上面還有QR Code

2017-12-31 10:41聯合報 記者何定照╱即時報導

新年將至，農曆新年腳步也不遠，最受台灣民眾歡迎的春聯之一—法鼓山新年春聯主題今天揭曉，是以法鼓山創辦人聖嚴法師書寫的「平安無事」，作為與社會大眾互勉成長的祝福主題。法鼓山指出，民眾從後天1月2日起，即可至法鼓山全球各分寺院道場、辦事處索取春聯。

法鼓山方丈和尚果東法師表示，2017年已經過去，這一年每個人所努力耕耘的成果，不會憑空消失，而將成為我們邁向新年堅實的基礎，祝福大眾「心安最平安，無事最快樂。」

方丈和尚說明，2018年法鼓山提出「平安無事」為年度主題，以「止惡行善，心安平安；觀世自在，無事無礙」作為實踐方針。從佛法來講，心安就有平安，無事是最快樂的事；放下自我中心的利害得失，承擔一切眾生的平安快樂，提得起是慈悲、放得下是智慧，只有契機契理的慈悲智慧，那才是真正的平安無事。

法鼓山表示，民眾透過春聯上的QR Code，隨時都能點閱、分享「平安無事」的深切祝福。春聯並維持保存紙張本色的典雅風格，採工序較環保的牛皮紙，增添簡樸的視覺與觸感。為了相應「平安無事」的祝福，法鼓山還用有「清心、除煩」寓意的闊葉麥門冬，以及和環保息息相關的蜜蜂為底圖，祝願2018年，人人都能保持內心的平靜與明淨，不受外在環境變化而起情緒波動，進而成為安定環境的中流砥柱。

法鼓山春聯。提供／法鼓山
法鼓山春聯。提供／法鼓山
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聖嚴法師和尚
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