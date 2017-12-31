使壞眼妝、新春特殊包裝 新年度限量彩妝上市

2017-12-31 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



迎接嶄新的一年，妝容當然也要跟著煥然一新！許多品牌在2018開年初始就推出限量彩妝新品，從使壞秀個性的眼頰彩盤，到呼應中國新年的特別包裝設計等，都期許能為新的一年打造多款更有活力開運妝容。

M‧A‧C在一月份全新推出限量的壞女孩眼頰盤，共有6組反應不同性格特質的色彩選色，每組包含能擔綱打底色、打亮色、中間色、眼窩色、重點色等要角的8色眼影與一塊打亮餅，更以金屬光、絲絨珍珠、霜狀粉霧等多達5種全新質地製成。以古銅橘棕色調組成的「淘氣小壞壞」、大地色與金色系組成的「權力拜金女」等組合，彰顯各式風格女孩的強烈個性。

已經連續三年都推出農曆新年新裝設計版彩妝的紀梵希，2018年以紅、金、花朵3大主角妝點狗年限量版的魅力4G幻彩蜜粉及香吻誘惑唇膏。魅力4G幻彩蜜粉裝飾著金色櫻花的紅色皮革蓋，外圈圍繞著鋼琴亮黑的圓滑線條，盛裝自然美麗色調的粉體，充滿品牌奢華小細節。而香吻誘惑唇膏則選擇經典小羊皮唇膏熱賣的#305絲絨霧光石榴亮紅色，更能凸顯膚色白皙。