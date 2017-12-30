板橋大遠百6歲了！全館回饋迎新年

2017-12-30 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



2018新的一年即將開始，板橋大遠百馬上端出新年大禮。板橋大遠百過生日，1月1日起至1月22日推出「六周年生日慶」購物回饋，化妝品、女鞋、內睡衣單筆滿2,000送200，百貨服飾、名品累計滿5,000送550，大家電當日單筆滿10,000送1,000，首14日國際精品單筆滿10,000送800，數位3C、麥森、D&L單櫃滿10,000送500。無論是新年置裝、領完年終犒賞自己，或是採購新家電，都是進場的好時機。

•兩大品牌新登場

除了享有周年慶等級的回饋外，板橋大遠百也多了兩大新品牌，KENZO預計1月4日登場，另有義大利男裝品牌Harmont & Blaine，Longchamp改裝新形象概念店則預計1月5日新亮相。此外，年度僅此一檔的「MICHAEL KORS年度特賣會」也將於1月4日至1月7日展開，包款、鞋履、服飾全面1折起，今年除了女性商品外，更新增了多款男裝商品，可預計掀起搶購潮。家庭客層最愛的GAP同時於元旦起至1月6日推出「秋冬出清優惠全面4折起」，消費滿1,666元還可獲得驚喜禮一份（每日限量66位）。

•新年妝出好氣色

迎新年妝出好氣色，美妝折扣下殺3折起，SHISEIDO東京櫃百優經典組價值5,476元，卡友價2,340元，限量30組；GUERLAIN TOP1珍珠UV隔離防護乳組價值5,013元，優惠價2,500元，限量15組；benefit滑溜溜去角質亮膚乳組價值3,300元，優惠價900元，限量50組；Kanebo COFFRET D’OR輕透粉潤口紅價值3,385元，卡友價1,602元，限量30組。另有保暖外套、配件最低2折起，備好禦寒衣物應付寒流突然來襲。

•元月壽星吃好料