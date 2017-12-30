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5人「龍蝦超值套餐」3千有找 佛心價的養生好料

2017-12-30 20:27聯合報 記者王郁惠╱即時報導

歲末年終，就是要與親友相聚同歡，想要吃得好又吃得健康，錢包可不能太薄，但「皇廷煨湯」反其道而行，推出「龍蝦超值套餐」，5人份的餐點，6菜1甜點的好料，只要2,500元(另加10%服務費)，甚至打出「不超值免錢」的口號，要讓民眾在寒冬吃得好又吃得巧。

坐落台北市承德路的「皇廷煨湯」，開業13年，古色古香的迴廊牌樓外觀，餐廳前的綠茵水池，與一旁的車水馬龍，成了強烈對比，而店內仿明代復古桌椅、花窗、石雕與木雕，更是讓人宛如穿越時空般，在喧囂的都市中，覓得一處世外桃源的安寧與平靜。而餐廳門口一甕一甕令人注目的大型瓦缸土罐裡，裝著就是以8小時炭火慢煨的招牌煨湯。

此次推出的「龍蝦超值套餐」，除了可以品嚐該店招牌煨湯，更有以大甕精煨10小時的干貝元氣粥，以豬脊椎熬煮，入口即化的豬骨搭配糙米，暖心暖胃；另有清爽的南瓜玉豆腐，下飯的紅燒獅子頭，和餐廳自種的有機古早味食蔬，而重頭戲莫過於來自加勒比海的「海盜大龍蝦」。

海盜大龍蝦嚴選600公克的大龍蝦，捕獲後急速冷凍保留新鮮原味，以上湯方式烹煮搭配少許松露醬，突顯龍蝦彈牙口感與鮮甜，而下方的伊麵更是吸飽龍蝦的精華，一起入口，飯後還有滋補養生的貴妃海燕窩作為甜點。優惠只到明年1月底。

精煨10小時的干貝元氣粥，粥內的豬骨熬煮到入口即化。記者邱德祥／攝影
精煨10小時的干貝元氣粥，粥內的豬骨熬煮到入口即化。記者邱德祥／攝影
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「皇廷煨湯」推出「龍蝦超值套餐」，讓民眾歲末寒冬吃得飽又吃得巧。記者邱德祥／攝影
「皇廷煨湯」推出「龍蝦超值套餐」，讓民眾歲末寒冬吃得飽又吃得巧。記者邱德祥／攝影
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「海盜大龍蝦」以上湯方式烹煮搭配少許松露醬，突顯龍蝦彈牙口感與鮮甜。記者邱德祥／...
「海盜大龍蝦」以上湯方式烹煮搭配少許松露醬，突顯龍蝦彈牙口感與鮮甜。記者邱德祥／攝影
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「皇廷煨湯」的Allen主廚。記者邱德祥／攝影
「皇廷煨湯」的Allen主廚。記者邱德祥／攝影
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曾任五星級飯店的Allen主廚，在烹煮方面講究保留食材的原味。記者邱德祥／攝影
曾任五星級飯店的Allen主廚，在烹煮方面講究保留食材的原味。記者邱德祥／攝影
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招牌「皇廷煨湯」，採古法「正宗瓦缸煨湯」煨製而成。記者邱德祥／攝影
招牌「皇廷煨湯」，採古法「正宗瓦缸煨湯」煨製而成。記者邱德祥／攝影
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招牌的「皇廷煨湯」，使用半隻烏骨雞與巴西蘑菇以8小時炭火慢煨，湯頭清爽不油膩。記...
招牌的「皇廷煨湯」，使用半隻烏骨雞與巴西蘑菇以8小時炭火慢煨，湯頭清爽不油膩。記者邱德祥／攝影
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