5人「龍蝦超值套餐」3千有找 佛心價的養生好料

2017-12-30 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王郁惠 ╱即時報導



歲末年終，就是要與親友相聚同歡，想要吃得好又吃得健康，錢包可不能太薄，但「皇廷煨湯」反其道而行，推出「龍蝦超值套餐」，5人份的餐點，6菜1甜點的好料，只要2,500元(另加10%服務費)，甚至打出「不超值免錢」的口號，要讓民眾在寒冬吃得好又吃得巧。

坐落台北市承德路的「皇廷煨湯」，開業13年，古色古香的迴廊牌樓外觀，餐廳前的綠茵水池，與一旁的車水馬龍，成了強烈對比，而店內仿明代復古桌椅、花窗、石雕與木雕，更是讓人宛如穿越時空般，在喧囂的都市中，覓得一處世外桃源的安寧與平靜。而餐廳門口一甕一甕令人注目的大型瓦缸土罐裡，裝著就是以8小時炭火慢煨的招牌煨湯。

此次推出的「龍蝦超值套餐」，除了可以品嚐該店招牌煨湯，更有以大甕精煨10小時的干貝元氣粥，以豬脊椎熬煮，入口即化的豬骨搭配糙米，暖心暖胃；另有清爽的南瓜玉豆腐，下飯的紅燒獅子頭，和餐廳自種的有機古早味食蔬，而重頭戲莫過於來自加勒比海的「海盜大龍蝦」。