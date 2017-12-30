只有剪髮的美髮沙龍！斐瑟創辦人鄧爸打造「剪單」髮廊

2017-12-30 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



面對千變萬化的髮型、髮色潮流，時下的美髮沙龍總是得走在時尚尖端，提供最新穎的剪染燙，但斐瑟髮廊創辦人、斐瑟學院執行長鄧泰華和團隊成員張馨文Sandy、李東元Tony等共同打造的「剪單Hair Cut Only」髮廊，卻強調只有剪髮服務，就是為了讓新銳設計師們回歸初衷，把看似簡單的「單剪」推向極致。

人稱「鄧爸」的鄧泰華在台灣髮藝設計界耕耘超過30年，更不吝將經驗累積和所學轉換成和大家共享的資源，他說：「有能力了就要去協助經營更多人，教學相長」。

斐瑟學院的美髮教育體制經過精心規畫，以最有效率的學習縮短耗時摸索的黑暗撞牆期，但設計師進入職場後會面臨不同的挑戰，甚至許多人在初入行時付出不成比例的勞力，卻鮮少是在設計領域，鄧泰華和團隊打造出的「剪單Hair Cut Only」髮廊就是為了創建讓新銳髮型師獨當一面發揮設計長才的大平台。

第一家「剪單Hair Cut Only」髮廊位於台北市師大路，店內6位髮型師除了通過台灣業界一線體系的教育系統與認證考核，也是經過鄧泰華親自指導的種子設計師，服務項目就只有剪髮，剪一次頭髮20分鐘搞定，收費300元。在2018上半年，全台灣將會有8家以上的「剪單Hair Cut Only」髮廊分店，遍及北中南各地。