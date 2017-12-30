親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑心蛋流入市面
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

只有剪髮的美髮沙龍！斐瑟創辦人鄧爸打造「剪單」髮廊

2017-12-30 17:44聯合報 記者陳立儀╱即時報導

面對千變萬化的髮型、髮色潮流，時下的美髮沙龍總是得走在時尚尖端，提供最新穎的剪染燙，但斐瑟髮廊創辦人、斐瑟學院執行長鄧泰華和團隊成員張馨文Sandy、李東元Tony等共同打造的「剪單Hair Cut Only」髮廊，卻強調只有剪髮服務，就是為了讓新銳設計師們回歸初衷，把看似簡單的「單剪」推向極致。

人稱「鄧爸」的鄧泰華在台灣髮藝設計界耕耘超過30年，更不吝將經驗累積和所學轉換成和大家共享的資源，他說：「有能力了就要去協助經營更多人，教學相長」。

斐瑟學院的美髮教育體制經過精心規畫，以最有效率的學習縮短耗時摸索的黑暗撞牆期，但設計師進入職場後會面臨不同的挑戰，甚至許多人在初入行時付出不成比例的勞力，卻鮮少是在設計領域，鄧泰華和團隊打造出的「剪單Hair Cut Only」髮廊就是為了創建讓新銳髮型師獨當一面發揮設計長才的大平台。

第一家「剪單Hair Cut Only」髮廊位於台北市師大路，店內6位髮型師除了通過台灣業界一線體系的教育系統與認證考核，也是經過鄧泰華親自指導的種子設計師，服務項目就只有剪髮，剪一次頭髮20分鐘搞定，收費300元。在2018上半年，全台灣將會有8家以上的「剪單Hair Cut Only」髮廊分店，遍及北中南各地。

雖然服務項目很簡單，但「剪單Hair Cut Only」髮廊的設計可一點都不簡單，石板牆面前的植栽綠意盎然，入口處大片落地窗讓髮廊空間光線更加透亮，白色圓形的燈箱上印著有如繞口令般俏皮的「剪．單．單．簡」4字，15坪大的店內則以淺色木頭地板搭配原色和白色的牆面，營造輕鬆自在的簡約氛圍，全店使用資生堂美髮產品，讓消費者享受迅速卻不隨便的剪髮硬底子好服務。

「剪單Hair Cut Only」髮廊只提供剪髮服務，把看似簡單的「單剪」推向極...
「剪單Hair Cut Only」髮廊只提供剪髮服務，把看似簡單的「單剪」推向極致。圖／剪單Hair Cut Only提供
分享
「剪單Hair Cut Only」髮廊的髮型師是經過鄧泰華親自指導的種子設計師。...
「剪單Hair Cut Only」髮廊的髮型師是經過鄧泰華親自指導的種子設計師。圖／剪單Hair Cut Only提供
分享
斐瑟髮廊創辦人、斐瑟學院執行長鄧泰華為台灣新鋭設計師打造大平台。圖／剪單Hair...
斐瑟髮廊創辦人、斐瑟學院執行長鄧泰華為台灣新鋭設計師打造大平台。圖／剪單Hair Cut Only提供
分享
「剪單Hair Cut Only」髮廊只提供剪髮服務，把看似簡單的「單剪」推向極...
「剪單Hair Cut Only」髮廊只提供剪髮服務，把看似簡單的「單剪」推向極致。圖／剪單Hair Cut Only提供
分享

剪髮髮型
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

書店搞藝術邀客踩書 愛書人怒了

2017-12-30 22:25

派對聚餐致勝絕招 立體小方包好吸睛

2017-12-30 21:33

板橋大遠百6歲了！全館回饋迎新年

2017-12-30 20:48

5人「龍蝦超值套餐」3千有找 佛心價的養生好料

2017-12-30 20:27

萊爾富新店型 主打「量販價」超商 全店9折

2017-12-30 17:26

機票500元！濟州航空飛首爾、釜山　比去墾丁還便宜

2017-12-30 17:26

美食拼盤／挑戰原味 異國海鮮鹹甜辣

2017-12-30 13:49

美食拼盤／獨門醬料 和牛餘韻留齒頰

2017-12-30 13:46

美食拼盤／越式料理 越吃越細膩

2017-12-30 13:42

「微整霜」進軍台中 RéVive開幕明星組7.7折

2017-12-30 12:58

邁向零現金生活 4大超商開通刷卡消費 最高打8折

2017-12-30 10:36

年終試手氣！頂好開運福袋99元 Gogoro騎回家

2017-12-30 10:36

鐘表、珠寶、時尚 新藍海在哪？

2017-12-30 00:46

屈臣氏、康是美排行榜／SOFINA隔離乳 彩妝熱銷王

2017-12-29 23:34

女表新趨勢！月相設計 古典又流行

2017-12-29 23:27

文華Cafe’「午間饗．吃．吧」

2017-12-29 23:27

點水樓大直店 獨家點心饗客

2017-12-29 23:15

網美向前衝！全台最美的星巴克在這裡

2017-12-29 19:45

跨年玩樂不脫妝！眉毛、睫毛持久無敵的秘密就在這

2017-12-29 19:37

2017紅毯珠寶回顧 話題成就巨星

2017-12-29 19:15

台隆手創館2017年10大日本夯品 美齒小物首入榜

2017-12-29 18:06

女子看展／「走味大稻埕」 用嗅覺挑選你愛喝什麼

2017-12-29 17:43

揮別冬日乾癢肌 超強保濕密技輕鬆KO眾韓妞

2017-12-29 16:31

新光三越卡友1月好嗨 20點抽40台iX、BMW

2017-12-29 15:32

新車大展／Honda 限量開放參觀NSX

2017-12-29 15:32

新車大展／SUZUKI 新車競出 搶攻車市

2017-12-29 15:30

新車大展／TOYOTA NISSAN 日系車廠 引領未來主流

2017-12-29 15:21

新車大展／LUXGEN 創造智慧用車新價值

2017-12-29 15:18

新車大展／HYUNDAI 展現自動駕駛科技

2017-12-29 15:17

新車大展／JAGUAR LAND ROVER 追求造車極致工藝

2017-12-29 15:16

新車大展／INFINITI 強勢車款領軍 今年大躍進

2017-12-29 15:16

新車大展／Mercedes-Benz 帶你前進 發現未來可能

2017-12-29 15:15

新車大展／KIA 品牌表現 刮目相看

2017-12-29 15:15

新車大展／VOLVO 綠能性能 完美呼應

2017-12-29 15:15

新車大展／Ford 動力智能 樂趣橫生

2017-12-29 15:14

新車大展／福斯商旅 重現70年經典傳承

2017-12-29 15:14

新車大展／2018世界新車大展 熱血性能車 歷屆之冠

2017-12-29 15:14

新車大展／LEXUS 台北展區 全球同步

2017-12-29 15:13

新車大展／MITSUBISHI 邀您見證百年車藝

2017-12-29 15:13
看更多

熱門文章

邁向零現金生活 4大超商開通刷卡消費 最高打8折

2017-12-30 10:36

元旦連假第二天 國道10路段易塞

2017-12-30 20:33

30日高溫26度 跨年夜氣溫溜滑梯

2017-12-30 05:36

問題蛋 全聯、大潤發下架

2017-12-30 00:01

元旦連假首日車潮湧向蘇花公路 塞爆蘇澳市區

2017-12-30 10:43

夫妻之間／不能說的秘密

2017-12-30 06:00

47年次至50年次注意 勞保年金給付年齡不同

2017-12-30 13:05

家人關係／得失一念間

2017-12-30 06:00

過期臭蛋液流竄全台 累計下架842.5公斤

2017-12-30 16:04

台灣人最愛的旅遊新城市 釜山搜尋量奪冠

2017-12-30 11:44

萇記賣逾期蛋品蛋液 桃園查封逾2萬公斤

2017-12-30 14:36

今日星座運勢／水瓶 外出運不佳 容易遺失東西

2017-12-30 00:00

忠狗護家9年比照家人送終！飼主當牠是親弟辦追思會

2017-12-30 00:39

逾期破殼蛋 萇記賣6年

2017-12-30 00:07

生活趣聞／我的助選人生

2017-12-30 06:00

食物壞了沒 食安驗毒銀針一秒告訴你

2017-12-30 21:40

查黑心蛋商 桃園再查封2萬4294公斤液蛋

2017-12-30 12:13

想要參加跨年活動 醫師說這件事最重要

2017-12-30 18:33

鋰電池加這個　耐用度提高500倍

2017-12-30 22:50

菇類有自家鑰匙竟趁沒人在家跑來！網友：別留情快換鎖

2017-12-30 10:30

來台旅客仍以陸客最多 國人最愛去日本

2017-12-30 12:24

萊爾富新店型 主打「量販價」超商 全店9折

2017-12-30 17:26

5人「龍蝦超值套餐」3千有找 佛心價的養生好料

2017-12-30 20:27

「斑馬線變驚魂路」回響 賀陳旦：結合地方首長改善

2017-12-30 10:27

事故影響 國1楊梅-湖口一度紫爆

2017-12-30 12:13

板橋大遠百6歲了！全館回饋迎新年

2017-12-30 20:48

醫療法第82條修正案三讀 可望降低醫療糾紛

2017-12-30 00:19

醫療法修法後 法界擔心：民眾還能要求醫院負責嗎？

2017-12-30 19:23

只有剪髮的美髮沙龍！斐瑟創辦人鄧爸打造「剪單」髮廊

2017-12-30 17:44

元旦連假登場 塞塞塞！

2017-12-30 02:19

機票500元！濟州航空飛首爾、釜山　比去墾丁還便宜

2017-12-30 17:26

跨年夜轉冷...空品橘色警戒 局部地區恐達紅色警戒

2017-12-30 00:00

影／【唐綺陽】2018上半年12星座完整運勢公開

2017-12-30 23:08

影／連假交通打結 國五下午現車潮

2017-12-30 14:55

流浪狗零撲殺 4縣市開第一槍要求放寬

2017-12-29 23:41

書店搞藝術邀客踩書 愛書人怒了

2017-12-30 22:25

今北部水氣多 北海岸、新北山區防瞬間大雨

2017-12-30 08:27

連假第一天 國道3號南下湧車潮

2017-12-30 11:01

連假首日北-高旅行時間4小時 不塞車時段1.2倍

2017-12-30 12:58

報告老師！教室裡面有水獺！

2017-12-29 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top