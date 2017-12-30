機票500元！濟州航空飛首爾、釜山 比去墾丁還便宜

2017-12-30 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



韓國籍濟州航空將自1月3日起，推出2018年夏季航班促銷活動，包括台北、高雄飛往首爾的航班，以及台北前往釜山、清州等地的航班，單程500元起。另外中華航空也與法國航空共用航班，推出台北直飛巴黎的航班優惠，來回18,500元起。

濟州航空本次促銷自1月3日16:00～1月12日16:00，台北－首爾（仁川）、高雄－首爾（仁川）、台北－釜山、台北－清州等航線，單程500元起，適用搭乘日期為2018年3月25日～10月27日。濟州航空表示，本次促銷機票僅有10公斤手提行李額度，不含托運行李，民眾須預訂來回機票才能享優惠。另外除了國際航線之外，濟州航空也會於1月3日16:00起，同步推出韓國國內線的機票優惠。

除了廉價航空之外，法國航空即將開航台北－巴黎直飛航線，中華航空自2018年4月16日起，會與法國航空攜手，以共用班號方式經營該條航線。中華航空也已推出台北－巴黎來回的優惠方案。