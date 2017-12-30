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鐘表、珠寶、時尚 新藍海在哪？

2017-12-30 00:46聯合報 記者陳若齡孫曼楊詩涵

劉詩詩成為TOD’S品牌大使。 圖／TOD’S提供
劉詩詩成為TOD’S品牌大使。 圖／TOD’S提供
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就如同今年本報所公布票選的2017年度代表字「茫」一樣，整個珠寶、鐘表和精品產業都呈現了一股詭譎的氣氛。整體來說，流行時尚還是仰賴話題性商品、名人代言等方式獲得關注。而年輕化則是珠寶鐘表業的共同命題，新的市場在哪裡？每個品牌都在嘗試，希望早日找到新藍海。

2017回顧

明星代言＋話題商品＝銷售保證

時尚品牌2017找大陸明星當代言越來越多，Gucci欽點倪妮擔任亞洲區眼鏡形象大使、胡歌成為Emporio Armani大中華區及亞太區代言人，劉詩詩則是從品牌之友躍升TOD’S品牌大使。代言還不夠，這些明星更是走上伸展台，甚至參與商品設計。像是Dolce & Gabbana就找來王俊凱、迪麗熱巴赴米蘭走秀，吳亦凡則是替Burberry設計聯名系列服飾。而2107最狂熱的時尚大事，就屬7月開賣的LOUIS VUITTON X Supreme系列，商品本身翻倍飆漲的實力以及限量的誘惑力，造成日、美、台跨國接力般的排隊狂潮。

Burberry推出Kris Wu聯名系列。 圖／Burberry提供
Burberry推出Kris Wu聯名系列。 圖／Burberry提供
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越個性越好賣 精品併購不停歇

從各家精品財報數字可以明顯發現，新時代的消費者喜好為越高調搞怪、越有流行性的設計賣越好。開雲集團旗下兩大金雞母Balenciaga、Gucci正是開創此風氣的要角之一。從2017年這兩大品牌熱銷款式鮮明的設計風格及已發表的2018時裝秀網路討論聲量居高不墜的情況來預測，來年精品市場依然是有強烈個性的造型、識別度高的搶手款式當道。而品牌的併購腳步亦不會停歇，MICHAEL KORS於7月買下JIMMY CHOO，並宣布楊冪為品牌大使，顯見美國輕奢品牌都不斷茁壯中，未來動向也更加令人期待。

Gucci依舊是人氣、買氣兼具的話題品牌。 圖／Gucci提供
Gucci依舊是人氣、買氣兼具的話題品牌。 圖／Gucci提供
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7月轟動開賣的LOUIS VUITTON X Supreme系列，話題性、瘋狂度...
7月轟動開賣的LOUIS VUITTON X Supreme系列，話題性、瘋狂度都令人咋舌。 圖／取自路易威登官網
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鐘表獨立品牌夯 高價款仍熱銷

葳鑠有限公司總經理沈曉惠坦言，今年是她在業界20多年以來最不知所從的一年，主流品牌非常保守，反倒是獨立製表品牌越來越誇張，幾乎一曝光就被訂光，台灣市場中價位腕表幾乎殺到見骨，不過在三、五百萬的表款仍熱銷。鐘表專欄作家曾士昕及鐘表觀察家陳毓鴻，都同意因為年輕世代消費者的崛起，市場開始重整。平價品牌的崛起、運動表當道、及高端獨立品牌的壯大，皆與新世代的消費習慣有關。然而精品集團的內部調整與整理庫存，產品面主打復刻表款是較為保守的做法，的確比起過去失色不少。

獨立製表品牌設計越來越誇張，MB&F被暱稱為「水母」的HM7腕表，幾乎一推出就被...
獨立製表品牌設計越來越誇張，MB&F被暱稱為「水母」的HM7腕表，幾乎一推出就被訂光。 圖／葳鑠提供
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珠寶繽紛年輕化 跨界生活用品

除了找90後偶像搶進數位世代，為擴展年輕市場，多家高級珠寶品牌不約而同將旗下價位較入門的輕珠寶變得色彩繽紛，如BOUCHERON的Serpent Boheme系列、Dior的Rose des Vents玫瑰羅盤系列、LOUIS VUITTON的Color Blossom BB系列、Piaget的Possession系列等，既有品牌經典元素又加入紫水晶、土耳其石、青金石、孔雀石等彩寶。生活風格的美學經濟當道，讓珠寶精品也跨足居家用品，Tiffany甚至在紐約開起咖啡店，讓人在吃早餐喝咖啡時就體驗家飾用品，徹底收服品牌愛好者。

Tiffany & Co. 全新家居與配飾系列。 圖／Tiffany 提供
Tiffany & Co. 全新家居與配飾系列。 圖／Tiffany 提供
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2018展望

鐘表市場持續重整 珠寶消費M型化成型

在面對新的一年即將到來，陳毓鴻表示，2018年高科技陶瓷、石英與智慧型腕表、網購通路的擴展會持續發酵，這也和年輕市場不無關係。曾士昕則看好2018年特殊材質以及經典復刻會繼續流行，並肯定新品牌對產業帶來的正面影響。

相較於兩位鐘表評論家的樂觀，作為經營者的沈曉惠卻是持保留態度，她指出，台灣市場環境很特殊，只要不與政治脫鉤，就會有很多的不確定性存在，品牌們還是會很辛苦。不過M型化的消費情況在珠寶業越來越明顯，只要夠珍稀、有藝術設計感的頂級珠寶以及婚嫁珠寶仍都持續看好。

BOUCHERON的Serpent Boheme系列。 圖／BOUCHERON提...
BOUCHERON的Serpent Boheme系列。 圖／BOUCHERON提供
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