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家人規格辦告別式！忠狗曾勇退竊賊 飼主大靈車送終

網美向前衝！全台最美的星巴克在這裡

2017-12-29 19:45聯合報 記者羅建怡╱即時報導

二樓最美的觀景座。圖／星巴克提供
二樓最美的觀景座。圖／星巴克提供
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這兩天IG打卡的新熱點，非此莫屬！這是星巴克重返天母的新店，強調擁有全台最美的戶外露天座位區，室內還有座美麗弧形吧台；除了提供手沖咖啡，還有「Starbucks Evenings星巴克傍晚時光」，供應咖啡精釀啤酒，有如在私人歐式花園享受咖啡愜意時光。

1998年3月，星巴克台灣第一家門市於台北市天母開幕，當年度星巴克展店數9家，直到今日重返天母、天玉門市開幕後，總門市家數達426間。

最讓熟客期待的是─室內吧台展延絕美弧形的手沖區空間，提供了手沖咖啡(Pour over)服務及近幾年風靡的氮氣咖啡，並導入Starbucks Evenings星巴克傍晚時光，供應咖啡精釀啤酒。

獨棟兩層樓的星巴克天玉門市，總面積197坪，其中室外面積就佔了110坪，戶外座席數43位，一二樓的室內座席數則有94位。走入黑鐵鍛造拱門的戶外座席區，樹影與濃蔭交錯，樹下砌了矮圍籬，擺放弧形木椅，左側庭院則是長凳相間的咖啡座席，自然打造溫馨的靜謐氛圍；室內以簡單線條與少量色彩，表現自然光影的躍動，一樓運用大面窗，二樓以穿透感的金屬網與天然木材，結合玻璃天井，能讓陽光大片灑進。即使只是一杯咖啡的時光，也有光、樹與影美妙相伴。

星巴克天玉門市

電話：02-2875-1361

地址：台北市士林區天玉街38巷18弄1號

營業時間：星期一～日06:30～22:30

最美的戶外咖啡區。圖／星巴克提供
最美的戶外咖啡區。圖／星巴克提供
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統一星巴克天玉門市一樓內景。圖／星巴克提供
統一星巴克天玉門市一樓內景。圖／星巴克提供
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二樓內景，迎向大面陽光與樹影。圖／星巴克提供
二樓內景，迎向大面陽光與樹影。圖／星巴克提供
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頗有日式氛圍的靜謐角落。圖／星巴克提供
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咖啡星巴克
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