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跨年玩樂不脫妝！眉毛、睫毛持久無敵的秘密就在這

2017-12-29 19:37聯合報 記者陳立儀╱即時報導

跨年就是要通宵玩樂，但如果臉上的妝容無法跟你的體力一樣持久，那可就不太妙！除了底妝需要補妝之外，脫妝的眉毛和睫毛也會讓整體妝容看起來糊糊髒髒的，尤其容易冒油或眉毛、睫毛較稀疏的人更要隨時留意。

想要讓跨年妝持久不NG，KISSME花漾美姬彩妝總講師筱善表示，眉毛「打底」的動作很重要，因為一旦皮脂分泌過多，時間久了就容易氧化，也是造成脫妝的主因，因此在上完底妝之後，建議以蜜粉刷沾取適量蜜粉順著眉型輕掃，做好控油打底。

在眉彩的選擇上，眉粉的粉狀質地具有控油定妝的效果，也方便依照膚色和髮色自行調配濃淡，甚至還可充當鼻影或打亮，是跨年隨身必備。可以用眉筆描繪眉型、眉粉上色，再加一層與髮色相近、防水防皮脂的眉彩膏，為眉毛再次加強定妝。

眉粉的粉狀質地具有控油定妝效果。記者陳立儀／攝影
眉粉的粉狀質地具有控油定妝效果。記者陳立儀／攝影
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如果要幫眉毛補妝，筱善老師指出，在臉上出油之後，一般含蠟成分較多的眉筆容易打滑、不易勾勒，要先用面紙或吸油面紙輕壓眉毛、去除多餘油份，再以棉花棒沾取粉底液、氣墊粉餅等液狀底妝，將眉毛周圍的暈染擦拭乾淨，並用蜜粉餅加強打底，最後選擇淺色眉彩膠筆重新勾勒形狀，再稍微填補一下顏色即可，不需要太仔細描繪。

濃密顯色的眉彩膠筆能夠讓眉型更持久。記者陳立儀／攝影
濃密顯色的眉彩膠筆能夠讓眉型更持久。記者陳立儀／攝影
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睫毛持續Q捲翹的秘訣則在於「塑形」，夾睫毛的時候一定要在睫毛的根部用力，先將睫毛夾翹、讓弧度好看。將睫毛夾固定在睫毛根部位置後，再輕輕向上彎曲，注意手肘要適當地向上抬起用力，效果會更好，而且愈靠近睫毛前端位置，力道就要愈輕。如果有電動睫毛器，可在夾完睫毛之後將預熱完畢的睫毛器放置在睫毛根部及中段，稍微停留2～3秒即可，讓睫毛捲翹弧度更持久。

睫毛持續Q捲翹的秘訣在於「塑形」，尤其眼尾睫毛要刷出微微上揚的漂亮曲線。圖／KI...
睫毛持續Q捲翹的秘訣在於「塑形」，尤其眼尾睫毛要刷出微微上揚的漂亮曲線。圖／KISS ME花漾美姬提供
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睫毛膏的選擇首重防水、抗暈染，刷睫毛膏時從睫毛根部Z字型、末端直線向外的方式刷，尤其眼尾的睫毛末端要利用刷頭刷出向上飛揚的曲線，並且趁著睫毛膏未全乾時將睫毛梳開。刷翹的下睫毛在眨眼時能夠撐住上睫毛，也是避免睫毛脫妝暈染的小撇步。

要注意的是，如果睫毛有脫妝現象，要補的是眼妝而不是睫毛膏，才不會因為反覆刷塗而讓睫毛看起來像蟑螂腳。補妝時同樣先以棉花棒沾取少量液狀粉底將眼周暈開的彩妝擦拭乾淨，輕拍蜜粉後再稍微修飾眼下的下眼影和眼線即可，不必再加重色彩，以免眼妝過濃。

跨年通宵玩樂，臉上的彩妝也要持久不NG。記者陳立儀／攝影
跨年通宵玩樂，臉上的彩妝也要持久不NG。記者陳立儀／攝影
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