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2017紅毯珠寶回顧 話題成就巨星

2017-12-29 19:15聯合報 記者孫曼╱即時報導

蕾哈娜穿川久保玲、配戴蕭邦珠寶現身大都會博物館慈善晚宴。圖／蕭邦提供
蕾哈娜穿川久保玲、配戴蕭邦珠寶現身大都會博物館慈善晚宴。圖／蕭邦提供
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2017將近尾聲，回顧今年從年初的金球獎開始，到爭奇鬥豔的大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）、坎城影展⋯⋯ 到年底台灣的三金（金曲、金鐘、金馬），都有令人印象深刻、至今歷歷在目的閃亮亮珠寶和紅毯造型。明星各有特色、風格，未必有誰能稱得上最美，但必然有當下最搶鏡頭、蔚為話題焦點的穿搭。

每年紅毯都是由有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎於一月揭開序幕。今年金球獎上最令人難忘的畫面之一是挺著9個月大肚子走紅毯的娜塔莉波曼，Prada禮服搭配Tiffany古董珠寶，優雅簡約的美麗造型堪稱準媽媽的最高標竿。而競爭最激烈的奧斯卡紅毯上，今年以璀璨剔透的白鑽為主流，紅毯常勝軍妮可基嫚、莎莉賽隆等絕美的造型助長了這波潮流，但最令人難忘的恐怕是潔西卡貝兒（Jessica Biel）的金樹葉造型大項鍊搭配金色亮片禮服，珠寶和禮服幾乎是天作之合的設計很難超越。

年度最爭奇鬥艷的的大都會博物館慈善晚宴，今年聚焦超模坎黛兒珍娜（Kendall Jenner）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的超裸露透視裝，兩位妙齡辣模硬是比穿著今年主題川久保玲的蕾哈娜更搶鏡。而以銀色光頭和太空造型震撼出場的女星卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）也是鎂光燈焦點。

台灣今年的金曲、金鐘、金馬中，最具話題的應該就是以千萬珠寶走上紅毯的蕭敬騰，獨到的個人氣質與風格，讓他能如此自在駕馭數串貴氣珍珠項鍊，搶盡女星風采。金鐘獎紅毯討論度最高的，自然是以超級美胸配上Boucheron項鍊的楊謹華了。而壓軸的金馬，今年因為女星穿搭都較為保守，以裸膚色和黑色為主流，女神舒淇、 許瑋甯、林依晨都深受好評，而小S、Ella、和潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）則以特別的顏色突圍，也確實成功營造話題。

莎莉賽隆穿著Dior禮服配戴蕭邦高級珠寶出席2017年奧斯卡紅毯。圖／蕭邦提供
莎莉賽隆穿著Dior禮服配戴蕭邦高級珠寶出席2017年奧斯卡紅毯。圖／蕭邦提供
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蕭敬騰配戴千萬珍珠項鍊走金曲紅毯，蔚為話題。圖／Mikimoto提供
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貝拉哈蒂德以緊身透視裝搭配寶格麗珠寶出席大都會博物碗慈善晚宴。圖／寶格麗提供
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娜塔莉波曼穿Prada黃色禮服搭配Tiffany古董珠寶，挺著九個月大肚子出席2017年金球獎。圖／Tiffany提供
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蕾哈娜穿川久保玲、配戴蕭邦珠寶現身大都會博物館慈善晚宴。圖／蕭邦提供
蕾哈娜穿川久保玲、配戴蕭邦珠寶現身大都會博物館慈善晚宴。圖／蕭邦提供
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潔西卡貝兒的Tiffany項鍊乍看之下以為是Kaufmanfranco金色亮片緊...
潔西卡貝兒的Tiffany項鍊乍看之下以為是Kaufmanfranco金色亮片緊身禮服的一部份。圖／Tiffany提供
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蕭敬騰配戴千萬珍珠項鍊走金曲紅毯，蔚為話題。圖／Mikimoto提供
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