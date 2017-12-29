2017紅毯珠寶回顧 話題成就巨星

2017-12-29 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



蕾哈娜穿川久保玲、配戴蕭邦珠寶現身大都會博物館慈善晚宴。圖／蕭邦提供 分享 facebook

2017將近尾聲，回顧今年從年初的金球獎開始，到爭奇鬥豔的大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）、坎城影展⋯⋯ 到年底台灣的三金（金曲、金鐘、金馬），都有令人印象深刻、至今歷歷在目的閃亮亮珠寶和紅毯造型。明星各有特色、風格，未必有誰能稱得上最美，但必然有當下最搶鏡頭、蔚為話題焦點的穿搭。

每年紅毯都是由有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎於一月揭開序幕。今年金球獎上最令人難忘的畫面之一是挺著9個月大肚子走紅毯的娜塔莉波曼，Prada禮服搭配Tiffany古董珠寶，優雅簡約的美麗造型堪稱準媽媽的最高標竿。而競爭最激烈的奧斯卡紅毯上，今年以璀璨剔透的白鑽為主流，紅毯常勝軍妮可基嫚、莎莉賽隆等絕美的造型助長了這波潮流，但最令人難忘的恐怕是潔西卡貝兒（Jessica Biel）的金樹葉造型大項鍊搭配金色亮片禮服，珠寶和禮服幾乎是天作之合的設計很難超越。

年度最爭奇鬥艷的的大都會博物館慈善晚宴，今年聚焦超模坎黛兒珍娜（Kendall Jenner）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的超裸露透視裝，兩位妙齡辣模硬是比穿著今年主題川久保玲的蕾哈娜更搶鏡。而以銀色光頭和太空造型震撼出場的女星卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）也是鎂光燈焦點。