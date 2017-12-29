台隆手創館2017年10大日本夯品 美齒小物首入榜

2017-12-29 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



台灣人愛日貨，台隆手創館統整2017年度10大熱賣日本夯品，除了超好用的個人清潔、居家清潔品依舊榜上有名外，今年的黑馬則是「美肌美齒」商品，訴求天然成分的美膚產品與牙齒美白小物是今年女性們的關注話題，首度入榜。

NO.10 攜帶式蜂蠟防水海綿鞋擦

出差或約會相當重要的必備小物！連小細節都注意到，讓對方留下好印象。台隆獨家隨身攜帶型清潔小物也是今年消費趨勢，輕巧易攜帶，輕輕擦拭即帶出皮鞋光澤並增加防水性，售價140元。

攜帶式蜂蠟防水海綿鞋擦。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

NO.9 Tooth Amazing牙齒淨白筆

受到日韓明星美齒影響，愛美女性開始追求牙齒亮白，台隆獨家商品美齒專用精華液筆深入清潔髒污，改善色素沉澱泛黃，有薄荷和葡萄柚的選擇，能減少口臭，出門帶著走，隨時都能保持美齒健康， 售價700元。

Tooth Amazing牙齒淨白筆。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

NO.8 勝野式美樂座人體工學坐墊

現代人上班工作長久坐，台隆這款獨家立體座面加上S型流線設計的坐墊符合人體工學，有效包覆臀部並貼合脊椎線條調整坐姿，能改善駝背與肩腰痠痛，網狀編織透氣性佳，久坐不悶熱不疲累，一年四季都適用，售價2,980元、特價1,990元。

勝野式美樂座人體工學座墊。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

NO.7 MAM瓶栓間隙清洗刷具組

可以解決清洗小細節的問題，像是保溫瓶口就很適合！日本製超細纖維小巧刷具，輕鬆清洗瓶口、瓶蓋細縫，解決水垢茶垢堆積難清困擾，1組3支售價120元。

MAM瓶栓間隙清洗刷具組。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

NO.6 AMEDAS鞋用防水防油噴劑

台隆獨家日台熱賣商品，在台灣潮濕又常下雨的地區一定要買！極優的防水、防污、防塵效果，皮包皮鞋不怕下大雨。氟樹脂成分噴灑包覆每根皮革纖維，不阻礙皮革透氣性與柔軟度，適用麂皮、絨毛皮各種皮革與織布類物品，售價700元。

AMEDAS鞋用防水防油噴劑。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

NO.5 石澤研究所-毛穴撫子日本米精華保濕面膜

前10大熱銷排行榜中唯一入榜的美膚保養品！以天然日本國產米精華柔嫩乾燥的毛孔，只需5分鐘即可完成肌膚保養，10入售價250元。

石澤研究所-毛穴撫子日本米精華保濕面膜。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

NO.4 激落除黴清潔劑

台隆獨家商品激落除黴系列超實用，可以塗在門窗溝槽、牆角等狹窄細縫，快速除黴。膠狀質地不嗆鼻，緊密包覆黴菌不怕滴落，牙膏型包裝與細長尖嘴用量好控制，售價390元，特價299元。

激落除黴清潔劑。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

NO.3 激落眼鏡手機清潔巾

超實用隨身小物，輕鬆清潔隨身的手機螢幕、眼鏡髒汙與指紋，擦後速乾不易留水漬擦痕，塑膠、多層、防曬鏡片皆可使用，1盒30入售價250元。

激落眼鏡手機清潔巾。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

台隆的明星商品入浴劑，以卡通造型最受青睞，融化後不同造型的驚喜感是泡澡樂趣之一，搭寶可夢熱潮，皮卡丘造型是選購第一名。另有蠟筆小新、哆啦A夢的可愛造型，售價45～160元。

皮卡丘造型入浴劑。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

NO.1 fabrush洗衣槽專用清潔劑