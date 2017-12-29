女子看展／「走味大稻埕」 用嗅覺挑選你愛喝什麼

2017-12-29 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



經嗅、選、飲三步驟感受屬於台灣、大稻埕的風土滋味。記者沈佩臻／攝影 分享 facebook 百年前大稻埕曾繁榮一時，隨時間推進走入蕭條，近年隨年輕人陸續加入復興行列，開始有了不一樣的新舊交融面貌，不只外國旅客常來，更多台灣人除了來辦年貨，平時也願意來走逛，漸漸熱鬧了起來。

逛完迪化街，近期在團圓大稻埕還有「走味大稻埕」味覺體驗飲料店舖，僅快閃105天至3月底，透過嗅覺本能選出喜愛的風味，點單時才公布你選到了什麼飲品，除了探索屬於台灣、大稻埕的專屬風土滋味，同時也能挖掘自己「原來喜歡這樣的味道啊」，策展概念有趣新穎，已吸引不少人進入體驗。

大稻埕曾是台北近郊花卉、北部藥材集散地、店內圍繞大稻埕的四種味道：藥材、花草、水果、堅果，並挑選了20種符合這四類味道的飲品，一踏入店內，可見左側有各種風味的聞香瓶，每一個編號擁有獨特的2～3種風味線索，有肉桂香、炭香、樹林、泥土、菸草、洋甘菊、檸檬、荔枝甜香、巧克力、核果⋯⋯等，選擇好就拿著號碼點單，此時店員才會解答飲品是什麼，顛覆飲品購買體驗。

可以選擇內用一組3款味道（每杯100ml，共3杯），每組附有嗅覺風味瓶、產品資訊卡，一組250元。若想外帶則是每杯90元，約240～300ml，同樣也有產品介紹。

策展人Grace致力於推廣台灣事物，也曾在第一線接觸國際客人的旅社設置台灣設計師作品體驗，觀察在國際上台灣的能見度仍然不高，希望能更往前捕捉到這些人的目光，而說到台灣往往大家都會聯想到飲食文化，如夜市、珍珠奶茶等，因此計畫集結台灣代表性飲食體驗到國外推廣，這次先透過「走味大稻埕」快閃展覽測試反應。

從飲食下手，聽起來簡單，實則複雜，策展人Grace說，飲食包含上游到下游，自然環境、地勢高低、經緯度造就各國無可取代的專屬風土，如台灣有高山茶等；製成階段則加入烘焙、釀造等各樣人工處理行為，到最後還有沖泡方式、設備器具的不同，全是文化積累而來，「走味大稻埕」算是綜合人文、自然的結果，透過喝下一杯茶、咖啡、酒，品味其中內涵。

走味大稻埕 Smell & Drink Dadaocheng

時間｜即日起預計快閃至3/30