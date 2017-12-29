百貨新年優惠多 掃地機器人6折買得到

2017-12-29 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台中大遠百推出掃地機器人指定機款搭可達6折優惠。圖／台中大遠百提供 分享 facebook

迎接2018新年與元旦連續假期，百貨紛紛推出跨年迎新優惠，爭取放連假的民眾造訪。

●台中大遠百百貨服飾滿5,000送550

台中大遠百迎新生日慶，2018年1月1日起至1月22日推出迎新促銷，首7日獨家祭出全館百貨服飾滿5,000送550，首2日國際精品加碼單櫃滿10,000送500、1月3日至1月14日國際精品單櫃滿10,000送300，數位3C於1月1日至1月14日單櫃滿10,000送500。

指定大家電除了享9折起預購價，全檔也有單筆滿10,000送1,000的優惠，另外14大銀行信用卡刷滿6,500再送100；看好新年尾牙抽獎、除舊佈新商機，iRobort Roomba960掃地機器人原價42,999元，特價29,999元，Blueair 280i空氣清淨機原價33,000元，特價21,880元。萬元機能家電搭配全館促銷活動可下殺至6折。

名牌鍋具在台中大遠百生日慶活動也推出4折起折扣，萬元單價優惠後千元即可入手，像是德國雙人STAUB迴力釘點燉煮鍋原價13,500元，特價4,999元、WMF Profi Resist耐磨平底煎鍋24cm原價9,980元，特價6,480元。

●SOGO台北忠孝館ROOTS 2折起

SOGO台北忠孝館即日起至1月7日在12樓活動會館推出ROOTS、H:CONNECT、FILA、Arnold Palmer等15個品牌聯合特賣會，折扣最低2折起，像是Roots男女經典LOGO帽T原價2,880元，特價1,090元，限量250件，配合元旦假期，Roots特別規劃推出「揪團一起購」活動，當天單筆單達12件以上（不限購買折數），可再享結帳8.5折優惠。

韓星潤娥代言的H:CONNECT休閒服飾也有全面2折起，男款毛領長版外套原價7,680元，特價1,536元，共限量30件。FILA女款運動套裝（2色），原價4,360元，特價1,899元，共限量50套。