Max Mara泰迪熊大衣 熊抱女明星
像被可愛的大熊抱住一樣溫暖，女明星裹在駝色Max Mara大衣裡，好像帶著暖烘烘的被窩出門，這款稱之為泰迪熊的大衣，輕柔舒適，超模卡琳洛菲德（Carine Roitfeld）、金卡達夏（Kim Kardashian）、瑞塔歐拉（Rita Ora）、蘿西杭亭頓（Rosie Huntington）都身穿這件熊抱式大衣，而吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）則是曾在秀上穿著大紅色的款式，有著火辣吸睛的存在感。
Max Mara泰迪熊（Teddy Bear）大衣是復刻八○年代的版本，由創意總監Ian Griffiths重現，泰迪熊是德國工廠打造的頂級玩具，當年製作時使用昂貴的長絲絨布料，而當Ian Griffiths想要重新用此布料打造大衣時，才發現這款布早已停產，當時做玩具的工廠也歇業了，沒有人知道該如何再生產這款長毛布料，因此本季的泰迪熊大衣布料，來自Max Mara集團義大利工作團隊和當地的布料供應商，採用現今科技混搭駱駝毛、高級蠶絲重新打造出絨毛布料的成果。
此系列混搭了這款重製原料，外襯蓬鬆絨毛，是讓人一穿上就不想脫下來的膨軟度，除了蘊含品牌的歷史軌跡和工藝價值，也是2017秋冬具代表性的款式，更榮獲《Robb Report China（美國US Robb Report的大陸版）》評選為2017 最佳女裝大衣。
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