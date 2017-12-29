Max Mara泰迪熊大衣 熊抱女明星

2017-12-29 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Max Mara 2017秋冬泰迪熊大衣形象照。圖／Max Mara提供 分享 facebook 像被可愛的大熊抱住一樣溫暖，女明星裹在駝色Max Mara大衣裡，好像帶著暖烘烘的被窩出門，這款稱之為泰迪熊的大衣，輕柔舒適，超模卡琳洛菲德（Carine Roitfeld）、金卡達夏（Kim Kardashian）、瑞塔歐拉（Rita Ora）、蘿西杭亭頓（Rosie Huntington）都身穿這件熊抱式大衣，而吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）則是曾在秀上穿著大紅色的款式，有著火辣吸睛的存在感。

Max Mara泰迪熊（Teddy Bear）大衣是復刻八○年代的版本，由創意總監Ian Griffiths重現，泰迪熊是德國工廠打造的頂級玩具，當年製作時使用昂貴的長絲絨布料，而當Ian Griffiths想要重新用此布料打造大衣時，才發現這款布早已停產，當時做玩具的工廠也歇業了，沒有人知道該如何再生產這款長毛布料，因此本季的泰迪熊大衣布料，來自Max Mara集團義大利工作團隊和當地的布料供應商，採用現今科技混搭駱駝毛、高級蠶絲重新打造出絨毛布料的成果。