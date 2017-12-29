親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑心蛋流入市面
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

家人規格辦告別式！忠狗曾勇退竊賊 飼主大靈車送終

Max Mara泰迪熊大衣 熊抱女明星

2017-12-29 17:33聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Max Mara 2017秋冬泰迪熊大衣形象照。圖／Max Mara提供
Max Mara 2017秋冬泰迪熊大衣形象照。圖／Max Mara提供
分享
像被可愛的大熊抱住一樣溫暖，女明星裹在駝色Max Mara大衣裡，好像帶著暖烘烘的被窩出門，這款稱之為泰迪熊的大衣，輕柔舒適，超模卡琳洛菲德（Carine Roitfeld）、金卡達夏（Kim Kardashian）、瑞塔歐拉（Rita Ora）、蘿西杭亭頓（Rosie Huntington）都身穿這件熊抱式大衣，而吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）則是曾在秀上穿著大紅色的款式，有著火辣吸睛的存在感。

Max Mara泰迪熊（Teddy Bear）大衣是復刻八○年代的版本，由創意總監Ian Griffiths重現，泰迪熊是德國工廠打造的頂級玩具，當年製作時使用昂貴的長絲絨布料，而當Ian Griffiths想要重新用此布料打造大衣時，才發現這款布早已停產，當時做玩具的工廠也歇業了，沒有人知道該如何再生產這款長毛布料，因此本季的泰迪熊大衣布料，來自Max Mara集團義大利工作團隊和當地的布料供應商，採用現今科技混搭駱駝毛、高級蠶絲重新打造出絨毛布料的成果。

此系列混搭了這款重製原料，外襯蓬鬆絨毛，是讓人一穿上就不想脫下來的膨軟度，除了蘊含品牌的歷史軌跡和工藝價值，也是2017秋冬具代表性的款式，更榮獲《Robb Report China（美國US Robb Report的大陸版）》評選為2017 最佳女裝大衣。

瑞塔歐拉展現Max Mara泰迪熊大衣的率性。圖／Max Mara提供
瑞塔歐拉展現Max Mara泰迪熊大衣的率性。圖／Max Mara提供
分享
Max Mara 駝色泰迪熊大衣，售價14萬8,900元。圖／Max Mara提...
Max Mara 駝色泰迪熊大衣，售價14萬8,900元。圖／Max Mara提供
分享
Max Mara 紅色泰迪熊大衣，售價14萬8,900元。圖／Max Mara提...
Max Mara 紅色泰迪熊大衣，售價14萬8,900元。圖／Max Mara提供
分享
卡琳洛菲德身穿Max Mara泰迪熊大衣相當貴氣。圖／Max Mara提供
卡琳洛菲德身穿Max Mara泰迪熊大衣相當貴氣。圖／Max Mara提供
分享
Gigi Hadid於秀上穿著紅色的Max Mara泰迪熊大衣。圖／Max Ma...
Gigi Hadid於秀上穿著紅色的Max Mara泰迪熊大衣。圖／Max Mara提供
分享
蘿西杭亭頓身穿Max Mara泰迪熊大衣顯得相當高挑。圖／Max Mara提供
蘿西杭亭頓身穿Max Mara泰迪熊大衣顯得相當高挑。圖／Max Mara提供
分享
金卡達夏穿起Max Mara泰迪熊大衣具有修身效果。圖／Max Mara提供
金卡達夏穿起Max Mara泰迪熊大衣具有修身效果。圖／Max Mara提供
分享

禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

跨年玩樂不脫妝！眉毛、睫毛持久無敵的秘密就在這

2017-12-29 19:37

2017紅毯珠寶回顧 話題成就巨星

2017-12-29 19:15

台隆手創館2017年10大日本夯品 美齒小物首入榜

2017-12-29 18:06

女子看展／「走味大稻埕」 用嗅覺挑選你愛喝什麼

2017-12-29 17:43

揮別冬日乾癢肌 超強保濕密技輕鬆KO眾韓妞

2017-12-29 16:31

新光三越卡友1月好嗨 20點抽40台iX、BMW

2017-12-29 15:32

新車大展／Honda 限量開放參觀NSX

2017-12-29 15:32

新車大展／SUZUKI 新車競出 搶攻車市

2017-12-29 15:30

新車大展／TOYOTA NISSAN 日系車廠 引領未來主流

2017-12-29 15:21

新車大展／LUXGEN 創造智慧用車新價值

2017-12-29 15:18

新車大展／HYUNDAI 展現自動駕駛科技

2017-12-29 15:17

新車大展／JAGUAR LAND ROVER 追求造車極致工藝

2017-12-29 15:16

新車大展／INFINITI 強勢車款領軍 今年大躍進

2017-12-29 15:16

新車大展／Mercedes-Benz 帶你前進 發現未來可能

2017-12-29 15:15

新車大展／KIA 品牌表現 刮目相看

2017-12-29 15:15

新車大展／VOLVO 綠能性能 完美呼應

2017-12-29 15:15

新車大展／Ford 動力智能 樂趣橫生

2017-12-29 15:14

新車大展／福斯商旅 重現70年經典傳承

2017-12-29 15:14

新車大展／2018世界新車大展 熱血性能車 歷屆之冠

2017-12-29 15:14

新車大展／LEXUS 台北展區 全球同步

2017-12-29 15:13

新車大展／MITSUBISHI 邀您見證百年車藝

2017-12-29 15:13

華航加拿大安大略-台北航線 掀削價戰搶客

2017-12-29 15:02

新竹巨城年度營業額破110億 營運長透露經營秘訣

2017-12-29 14:03

金鑛咖啡18歲成年啦！全品項18% OFF、連假飲品第二杯半價

2017-12-29 10:15

女子選物／點亮蠟燭選本書 來個安靜跨年夜

2017-12-29 09:54

遊樂園迎跨年！生日有107享半價 台中人省370元

2017-12-29 03:14

福容6人合菜套餐2800元起 滿額抽百萬AUDI

2017-12-29 03:12

2018春妝 粉紅多彩 甜美有個性

2017-12-28 23:36

杜絕紙片模特兒 精品集團訂門檻

2017-12-28 23:34

由冷回暖 汰弱留強 百貨迎戰2018

2017-12-28 22:08

翻玩超級英雄元素！國民鞋變身最夯穿搭單品

2017-12-28 18:28

牛肉麵飛上天！晶華、ANA推機上餐 空中也能吃川粵菜

2017-12-28 18:08

跨年假期不想出門？ 只要30元讓你追遍2017精選日韓劇

2017-12-28 18:00

草莓超浮誇草莓火山冰 草莓鋪滿滿還狂冒煙

2017-12-28 17:57

冬天就是該極潤養護秀髮！時尚女性的護髮神器快入手

2017-12-28 17:29

MONCLER月球漫步 聯名雪靴也搞復古無厘頭

2017-12-28 17:27

不畏低迷景氣！非主流腕表靠特色搶市

2017-12-28 17:13

快來嘗鮮！A5等級的「和牛」烏龍麵 只賣3天

2017-12-28 16:50

歐陽娜娜提前過新年 搶背Longchamp汪汪包

2017-12-28 16:40
看更多

熱門文章

全台第二大蛋商 回收逾期破殼蛋海撈黑心錢

2017-12-29 10:52

他曾讓我每天痛苦… 國中霸凌者來面試苦求錄取

2017-12-29 12:19

全聯下架萇記泰安蛋品 即日起接受退換貨

2017-12-29 15:52

家人規格辦告別式！忠狗曾勇退竊賊 飼主大靈車送終

2017-12-29 21:16

毛小孩真正成為一家人！農委會完成寵物歸戶系統

2017-12-29 09:30

比紫爆更狂！大陸沙塵暴大範圍變黑 鄭明典：真的破表

2017-12-29 10:24

【小孟塔羅】跨年之後哪方面運勢會增強？

2017-12-29 09:26

黑心商賣逾期蛋、破殼蛋 消費者吃了6年

2017-12-29 11:26

難吃也不能說真話！ 來聽懂美食評審的話中話...

2017-12-29 10:00

泰安洗選蛋出包 全聯促銷中未下架

2017-12-29 13:23

過期蛋重新包裝…萇記泰安洗選蛋 全聯尚未下架

2017-12-29 12:41

涉賣過期蛋 負責人無奈：食品界被冤枉的一大堆

2017-12-29 12:54

寵物綁飼主戶籍！獸醫師：立意良善但要有更多配套

2017-12-29 09:30

放屁的異味改變 小心可能有大腸癌

2017-12-29 17:36

生活見聞／長輩的省思

2017-12-29 08:53

進出捷運別搶快！香港研究：捷運開門時PM2.5飆高

2017-12-29 10:51

今日星座運勢／魔羯 貴人運與魅力佳 避免恃寵而驕

2017-12-29 00:00

童年記憶／送錢鳥

2017-12-29 08:51

元旦連假開始 台北車站湧入車潮與人潮

2017-12-29 19:54

車潮湧現！元旦假期登場 國道北部路段多壅塞

2017-12-29 18:07

涉賣逾期蛋 員工喊冤：老闆不可能做這種事

2017-12-29 12:01

注意！跨年夜低溫下探14度 狂歡升旗添件外套

2017-12-29 05:24

「大腸包小腸」差點要他命 手術才挽回一命

2017-12-29 14:07

彭啟明：跨年夜到元旦清晨 這波冷空氣最強

2017-12-29 08:06

爆黑心「混」蛋 大賣場緊急下架

2017-12-29 14:28

萇記每天出貨30萬顆 老闆否認回收逾期蛋

2017-12-29 13:37

不要試探他！提分手就不會回頭的星座男

2017-12-29 10:27

黑心蛋商回收再製 桃市封存531公斤液蛋

2017-12-29 13:55

新車大展／2018世界新車大展 熱血性能車 歷屆之冠

2017-12-29 15:14

元旦連假好天氣 看這張圖避開國道地雷

2017-12-29 12:46

帛琉「奇蹟男孩」車禍險截肢 專機抵台新光醫院救命

2017-12-29 11:43

動物其實很搞笑！喜劇攝影獎保證讓你笑破肚皮

2017-12-29 14:53

網美向前衝！全台最美的星巴克在這裡

2017-12-29 19:45

牛奶會生痰、咳嗽不能吃甜食？12種咳嗽迷思破解

2017-12-29 16:11

癌症時鐘快轉 5分鐘1人罹癌

2017-12-28 23:59

深夜女子公寓的料理習／芝麻湯圓與爆漿

2017-12-29 08:53

元旦假期天氣 鄭明典教你輕鬆查各鄉鎮預報

2017-12-29 10:15

攝影師最愛！上風又不擠 「彩虹河濱公園」看101煙火

2017-12-29 03:10

心律不整中醫治療也有效 日常調養看這裡

2017-12-29 10:29

不想人擠人！6成上班族無意參加跨年晚會

2017-12-29 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top