遊樂園迎跨年！生日有107享半價 台中人省370元

2017-12-29 03:14 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



跨年在即，六福村將於12月30日起推出跨年元旦優惠，只要民國出生年月日含數字1、0、7任一號碼，至現場購票即享半價優惠，同時「決戰墓碑鎮」VR體驗館」新登場。麗寶樂園整理拍照熱點，並祭出台中市民獨有優惠，活動均至2018年1月1日。

六福村主題遊樂園迎跨年，宣布12月30日起至2018年1月1日跨年元旦假期間推出生日優惠，只要民國出生年月日含數字1、0、7 任一數字，至六福村現場購票出示本人身分證購票，即享特價499元（原價999元）。延伸耶誕節優惠，只要穿著紅、綠、白任一色上衣，也能享599元特價，或一點後入園賞雪午後票即享499元。

此外，六福村美國大西部「決戰墓碑鎮」VR體驗館也將同時正式營運，可滿足單人保衛任務、玩活屍射擊、生化實驗室冒險等，也可多人組隊對戰，至多高達10人一較高下。