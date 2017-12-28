2018春妝 粉紅多彩 甜美有個性

2017-12-28 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／台北報導



幻彩流星戀愛光暈立體修容盤，2,400元。 圖／嬌蘭提供 分享 facebook

雖然濕濕冷冷的冬季還沒過去，但眾家品牌2018春季彩妝早已提前曝光。清新的粉紅、馬卡龍色調等，吹起一陣浪漫甜美的風潮，用多彩打造大膽搶眼的俏皮妝容。

迪奧藍星絕色唇萃#557，1,200元(限量)。 圖／迪奧提供 分享 facebook

迪奧先生鍾愛的粉紅色，成了品牌春季限量「粉誘春光」彩妝的主題色調。藍星脣膏、藍星絕色唇萃、經典五色眼影、造型眼線膠筆等，都運用粉紅色創造甜美又有個性的多變魅力。五色眼影更壓印著工坊繡線手工風格Dior Logo，宛如伸展台上的紗裙樣貌。紀梵希也以「訂製美學」作為春夏彩妝主題，承襲時妝屋的訂製精神，打造訂製眼彩盤、金燦馬卡龍光燦瞬修筆等限量春妝。

佳麗寶LUNASOL「繽紛淨化」春夏彩妝以水果、植物色為靈感，推出可愛圓形設計8色限量馬卡龍眼影，經典精巧光燦眼盒也同樣以馬卡龍色系為主，其中粉彩限定色組更是充滿春夏的清新風采。

佳麗寶LUNASOL「繽紛淨化」春夏彩妝以水果、植物色為靈感。 圖／佳麗寶提供 分享 facebook

肌膚之鑰以寶石的多面色彩為靈感，推出帶珠光感的奢華艷光唇晶蜜，一系列不同深淺的粉紅色選，搭配奢華艷光訂製唇膏及光耀幻妍餅的晶瑩粉嫩，充滿夢幻優雅女人味。嬌蘭推出三色曙光女神聚光筆、粉色調幻彩流星戀愛光暈立體修容盤及KISSKISS法式之吻戀愛唇膏，希望透過潤色、遮瑕等訴求營造幸福感桃花妝。

綜觀2018春季彩妝趨勢，唇妝商品依是主打，整體妝感以粉紅色調和明亮的飽和鮮豔色系為主，更注入一絲金屬色，一改安全牌妝容趨勢進而展現更強烈的甜美個性。而時裝訂製精神也更明顯地被運用在彩妝上，無論是色彩或是壓紋的設計，都運用彩妝品彰顯品牌傳奇DNA。