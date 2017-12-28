杜絕紙片模特兒 精品集團訂門檻

2017-12-28 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／台北報導



邁入第二年的法國「巴黎反歧視周」舉行大尺碼服飾服裝秀。 美聯社 分享 facebook

關於模特兒身材胖瘦的爭論，一直是時尚圈裡每隔一陣子就會被提起的議題。多年來即使有許多身材相較以往伸展台模特兒來得豐腴的代表女性以及女星站出來發聲，但似乎還是無法改變品牌慣用紙片人走秀的風氣。近日，兩大精品集團和法國巴黎政府接連針對此議題提出解決辦法，試圖改變任何涉及「身材歧視」的觀念。

邁入第二年的法國「巴黎反歧視周」日前登場，今年以「停止對肥胖恐懼」為口號，更在波蘭Ewa Minge等設計師的帶領下舉行大尺碼服飾服裝秀。而LVMH集團和開雲集團（Kering）也在日前登高一呼，制定公約保障模特兒權益。其中「必須出示有效醫師證書證實擁有良好的健康」、「禁用法國尺碼32號的女性、42號的男性(皆相當於比一般S尺寸更小的尺碼)」等條文，被視為清楚明訂規則來規範集團內品牌挑選模特兒的嚴格政策。

Gucci所屬開雲集團聯合LVMH集團拒絕「紙片人」模特兒。 圖／Gucci提供 分享 facebook

法國身為時尚產業重鎮，這些年來不斷有針對杜絕紙片人崇拜的動作與相關法規出現。光是今年就有「模特兒BMI指數不可以太低」，以及「經過修圖的模特兒照片都必須附上聲明」兩項法規推行。而LVMH、開雲集團兩大集團旗下更是擁有許多銷售業績和網路討論聲浪都非常高的品牌，像是Louis Vuitton、Dior、Gucci、Saint Laurent、Balenciaga等，其所制定的模特兒公約能否有效為時裝產業帶來新的審美標準？可能還有待品牌用最新的相關形象照、廣告等產品來證明，真正身體力行做出第一步的改變推廣才行。