牛肉麵飛上天！晶華、ANA推機上餐 空中也能吃川粵菜

2017-12-28 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



台北晶華酒店宣布，2018年將與ANA全日本空輸再次合作，將清燉牛肉麵、紅燒牛肉麵、以及晶華軒的經典菜色送上青天，分別於1月、4月、7月、10月，在ANA從台北前往東京的商務艙上供應。

2014年，晶華酒店即與ANA合作推出機上餐點，將肉形石、翠玉白菜等故宮宴料理送上空中。本次所提供的清燉牛肉麵，過去曾獲得台北國際牛肉麵節冠軍，而晶華軒則是以川粵料理為主。1月份推出清燉牛肉麵佐奶油野蕈套餐，是由晶華冠軍牛肉麵為發想，可吃得到軟嫩多汁的腱子心肉、炒菇蕈以及琥珀糖心蛋、剁椒黃瓜、櫻花嫩筍等配菜。7月則有紅燒牛肉麵佐香油時蔬，甜點為台灣代表性的黑糖愛玉以及芋奶杏仁豆腐。

4月份及10月份的餐點是以晶華軒料理為主角的「中華川粵饗宴套餐」，包括金沙嫩筍、蔥油九孔、蠔油芥藍及口水皮蛋、花椒鮮貝、麻醬蘆筍等。主菜部分，4月為廣式燒臘三寶搭配清甜噴香的干貝蒸飯，再搭配奶皇菠蘿穌及芒果布丁；10月份主菜則為豆瓣燒魚、乾扁嫩豆搭配桂花炒飯，並附上紫米紅豆露以及四川肉包。

業者雙方表示，透過合作，除了進行品牌推廣，更可以發揚專屬台灣的美食文化，進一步提升旅客的飛行體驗。

10月份晶華四川饗宴機上套餐。圖／晶華酒店提供 分享 facebook