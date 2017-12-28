跨年假期不想出門？ 只要30元讓你追遍2017精選日韓劇

2017-12-28 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



入選2017 K劇大賞的韓劇，劇情都充滿粉紅泡泡。圖／KKTV提供 分享 facebook

跨年小連假快到了，如果不想出門人擠人，只想當沙發馬鈴薯過3天，各種OTT串流影音平台絕對是你的好夥伴！KKTV今日公布了「2017 K劇大賞」，精選了平台上討論度最高、話題性最強、收視率最夯的10部日韓戲劇，搭配最新推出超精省的3天輕鬆包付費方案，只要30元，就能趁著跨年假期，一次把好劇全追齊。

榮獲2017 K劇大賞的10部戲劇中，包括「大力女子都奉順」、「三流之路」、「河伯的新娘」、「焦急的羅曼史」、「名不虛傳」等韓劇，雖然主題迥異，但多以愛情為敘事主線，高顏值的演員陣容相信也是擄獲劇迷的重要原因。而日劇部分，除了「CRISIS特別搜查隊」的小栗旬與西島秀俊之外，，包括推出第5季，收視率仍狂破20%的「派遣女醫X」，還有「四重奏」、「最強的媽媽 栞納！」、「過度保護的加穗子」等其他4部戲劇都是女演員的天下。

KKTV今日也同步推出「#點亮2018追劇光明燈」 活動網頁，除了讓會員回顧一下整年看劇時數外，再依照喜好推薦新劇，在2018年1月11日前將分析結果分享至臉書，還有機會得到第13屆KKBOX風雲榜頒獎典禮門票及其他好禮。

KKTV #點亮2018追劇光明燈 活動網頁，分析一年內追了多少劇。圖／KKTV提供 分享 facebook