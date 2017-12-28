冬天就是該極潤養護秀髮！時尚女性的護髮神器快入手

2017-12-28 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



韓國女團GIRL’S DAY代言的mise-en-scene魅尚萱推出護髮精油、髮膜、急救蒸氣髮膜帽等一系列護髮品。圖／魅尚萱提供 分享 facebook

冬天在呵護肌膚的同時，別忘了秀髮也需要滋養，除了髮膜、護髮精華之外，單次使用的髮膜帽在使用上也相當方便。韓國女團GIRL’S DAY代言的mise-en-scene魅尚萱推出護髮精油、髮膜、急救蒸氣髮膜帽等一系列護髮品；巴黎萊雅金緻護髮精油將於2018年1月推出巴黎魅夜女神限定款，滋潤髮絲的同時還能享受限量版的專櫃級訂製法式香氛。

常用吹風機吹整容易讓頭髮毛躁，使用免沖洗護髮油隔離熱風傷害是必備步驟，搭配每周至少兩次的深層護髮，經常染燙的秀髮更需要細心養護。

mise-en-scene魅尚萱完美造型護髮精油為護髮、造型兩用，在吹髮時同時修護滋潤秀髮，並具有造型記憶效果，不論直髮、自然捲翹感或波浪豐盈造型都適用；完美修護3分鐘沙龍級髮膜迎合現代人的忙碌作息而將護髮時間縮短，針對染燙受損的秀髮進行密集護理，洗髮後抹上停留3分鐘就可沖洗；完美修護急救蒸氣髮膜帽則含有熱油精華成分，每次戴上10～15分鐘，居家裡也能輕鬆享受沙龍級的奢華護髮。

免沖洗的巴黎萊雅金緻護髮精油系列可於乾髮、濕髮時使用，除了保濕亮澤之外，法式訂製香氛更彷彿是秀髮的特選香水。全新的巴黎魅夜女神限定款是專為冬季乾燥髮設計，嚴選玫瑰、雛菊、洋甘菊、梔子花、蓮花、亞麻花等6種花卉提煉潤澤精油，香味前調以葡萄柚、莓果、甜檸檬開啟清甜迷人的酸甜果香，玫瑰、木玉蘭、深谷百合揉合成的高貴典雅中調，最後帶出神秘性感的溫暖檀香與白琥珀木質基調。

TSUBAKI思波綺將於2018年1月推出冬季限定的溫感SPA潤澤禮盒，內含溫感SPA潤澤洗髮乳、潤髮乳各500ml，生薑精華、紅辣椒萃取配方與美容液配方賦予毛躁秀髮潤澤柔順，更添加山茶花及花蜜的清香芳香，使用後持續散發迷人香氣。

TSUBAKI思波綺冬季限定溫感SPA潤澤禮盒，售價479元。圖／思波綺提供 分享 facebook

巴黎萊雅金緻護髮精油將於2018年1月推出巴黎魅夜女神限定款。圖／巴黎萊雅提供 分享 facebook

mise-en-scene魅尚萱完美修護急救蒸氣髮膜帽，單片裝售價129元。圖／魅尚萱提供 分享 facebook

染燙、熱風吹整容易造成秀髮損傷，冬季更需要細心呵護。圖／思波綺提供 分享 facebook

mise-en-scene魅尚萱完美造型護髮精油，70ml售價289元。圖／魅尚萱提供 分享 facebook

巴黎萊雅金緻護髮精油巴黎魅夜女神限定款，100ml售價550元。圖／巴黎萊雅提供 分享 facebook