不畏低迷景氣！非主流腕表靠特色搶市

2017-12-28 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



愛樂時則針對軍事迷，推出S-2T退役紀念腕表，表盤的設計概念來自二戰後即將退役的S-2T「渦輪搜索者」反潛戰機。圖／elegantsis提供 分享 facebook

鐘表產業在這幾年，可說多是慘澹經營，中價位品牌受創最重，銷售額對比全盛期，幾乎都是對半砍，因此讓主流品牌再推出新表款，多為保守的經典、復刻款。而面對這樣的局面，非主流品牌便以「特色」設計，打開屬於自己的市場。

談到德國製表不少人都會對其扎實的工藝肅然起敬，不過這也通常代表了要付出較多的金額才能擁有。不過同樣具德國製表的精神的格拉蘇蒂莫勒（Mühle-Glashütte）則是親民許多，但在機芯上還是能找到屬於品牌的特色。莫勒以機芯大廠Sellita所提供的半成品機芯為本，再自行加工增添「啄木鳥頸式微調」的機制，而且擁有德國表都會具備的3/4夾板等特點。穩定性佳和良好辨時，成為小資族或受薪階級入手德國表的選擇之一。

另外，國產品牌愛樂時（elegantsis）則針對軍事迷，推出S-2T退役紀念腕表，表盤的設計概念來自二戰後即將退役的S-2T「渦輪搜索者」反潛戰機。這個被暱稱為鯊魚機的戰機，將在服役滿50周年的此刻步入歷史，而愛樂時先前已推出過黑蝙蝠中隊成軍60周年紀念表，於是秉持經典軍事風格，將這份回憶轉化JX48AS-S2T鯊魚機紀念腕表的設計上。不僅將鯊魚機特色完美呈現，更考究反潛機右眼頭燈，忠實移植至表款3點鐘位置，時刻也正本溯源地使用「軍用識別字體」，增加腕表的獨特感。

格拉蘇蒂莫勒帆船經典系列腕表，搭載SW200-1機芯，防水100公尺，約55,900元。圖／Mühle-Glashütte提供 分享 facebook