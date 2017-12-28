臥風閣首推外帶年菜 亞都麗緻開運年菜限量100組

2017-12-28 04:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



台北亞都麗緻大飯店天香樓、宴會廳除夕訂位已有8～9成成績，因此針對6～8人中小餐廳，推出外帶年菜，10道料理售價12,888元，限量100組。臥風閣今年也首度跨足冷凍年菜，推出兩種主題套餐組合。

天香樓開運外帶年菜集結鮑魚、烏參、香檳茸等奢華食材，並結合紅煨獅子頭、蹄筋燒烏參等最具代表性的杭州料理，設計出珍寶綿延賀團圓、迎新納福聚寶盆等菜色；凡於1月31日前預付訂金，即加贈價值960元的天香XO醬與天香梅汁。

新春用餐，天香樓除夕套餐每人2,880元，巴賽麗廳新春套餐每人1,880元，巴黎廳1930新春套餐每人3,800元。另外集團旗下亞緻餐飲麗緻坊今年除了有手工蘿蔔糕、上海鬆糕等近25款年節商品外，今年新增天香錦繡一品盅，每盅1,980，選用花膠、干貝、蹄筋等食材慢燉，展現食材原味。麗緻坊也有「天香小滷系列」，囊括滷香豆干、牛筋、牛腱、豬腳等多款杭式滷味精選，最低價格自99元起。

教父牛排體系中餐廳wok臥風閣，今年首度跨足冷凍年菜，推出「金狗暢旺年菜」六菜一湯的主題套餐，包括大吉大利饗旺年及福氣滿堂饗旺年等兩種組合。大吉大利饗旺年套餐包括有海陸拼盤、紹興醉蝦、香滷帶骨牛小排等菜色，每套4,888元；福氣滿堂饗旺年則是將套餐中的神仙雞湯，升級成為干貝鮑魚佛跳牆，每套6,888元。