無化學添加 洗沐用品吹「自然風」

2017-12-27 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱台北報導



Frosch德國小綠蛙全系列商品。 圖／永豐餘提供 分享 facebook

食安事件驅使零添加、原食材當紅，除了吃之外，身上的洗劑也吹起一股「自然風」。

根據東方線上調查指出，消費者愈來愈重視每日與皮膚頻繁接觸的洗沐用品，對「成分天然」的要求程度，大幅躍升為購買重要考量之一。全家便利商店看準需求，導入非典型超商主流品牌「芙彤園」，以本地香草、栽植到製作全程零化學添加，打造純天然的身體洗劑為特色，並捨棄使用活性界面劑，且強調肥皂草與其他香草皆採用自然農法栽種。

全家首次導入芙彤園薰衣草洋甘菊沐浴露。 圖／全家提供 分享 facebook

台隆手創館同步日本流行，從無矽靈洗髮精開始竄紅到天然無添加、植萃洗沐用品、染髮用品、清潔用品等，近2年業績成長5成以上，今年較往年嚴選更多日本新熱銷的無添加與植萃洗沐用品達數10款，相關系列商品也有近300多個品項。

永豐餘首度跨足德國潔品代理，推出來自德國Frosch清潔品牌。 圖／永豐餘提供 分享 facebook

綜觀台灣清潔用品市場及近年走向趨勢，比國產潔品貴2倍的進口潔品，不僅沒讓消費者卻步，反而更受歡迎。隨著環保意識高漲，消費者除了重視潔品的清潔力，對於洗淨後的環境損害也更加注意，像是家樂福就獨家推出由永豐餘代理的德國潔品品牌Frosch德國小綠蛙，經實驗測試擁有98%的高生物分解度，產品包材8成是回收再利用；另外，愛買也全力推動髮沐類有機品牌商品，相關商品數增加40%，也帶動業績倍數成長。