名人開金口加持 保養品暢銷靠它

2017-12-27 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北報導



蒂奧菲．布頓獲得許可在Alexander Wang的showroom拍攝產品圖，等同為產品背書。 圖／Theophile Berthon提供 分享 facebook

名人喜愛的美妝品，若是放上了IG，宛若替品牌點亮一盞光明燈，推動大賣的風潮。像是時裝設計師王大仁（Alexander Wang）讚譽為後台急救寶物的法國保養品牌蒂奧菲．布頓（Theophile Berthon）喚顏海洋導入油，就飛上枝頭變鳳凰，來台設櫃也因為這罐「大仁油」打開幸運之門。

蒂奧菲．布頓的商品以普羅旺斯地區的天然植物、花草為原料，強項就是純天然成分比例在95%以上，適用小孩、孕婦，而王大仁喜愛的喚顏海洋導入油，通常用在化妝水之後，因為延展度佳、吸收超快、質地清爽，成為他在後台為模特兒做妝前打底的保養油，品牌還為此頒發感謝狀給他，並獲准在王大仁的showroom拍攝情境圖，足見知名設計師點石成金的威力，「大仁油」也比品牌銷售第一的竹萃淨化霜來得更有名氣。

Lady Gaga曾在IG秀出使用「肌因抗老修護眼膜」的照片。 圖／摘自IG 分享 facebook

神級偶像Lady Gaga也在IG上分享貼眼膜的照片，並且標註是美國得因特DERM iNSTITUTE品牌，她寫下演出前需要修護放鬆眼部肌膚，所使用的「肌因抗老修護眼膜」因此廣開知名度，美劇「醜聞風暴（Scandal）」女主角凱莉華盛頓（Kerry Washington）也曾盛讚得因特「青春煉金超能眼霜」的撫紋、滋潤度，她還拿來當護脣膏用；針對過勞肌膚的臉部下垂、鬆弛、細紋、暗沉等老化現象為對策的系列，本來就是品牌的強項，名人效應讓得因特近期全新產品「肌因抗老瞬效緊緻精華」備受矚目。

裴勇俊愛妻朴秀珍曾在電視節目上用EVE LOM卸妝。 圖／摘自blog.villa-app.com 分享 facebook

而被凱特哈德森熱愛到說出「荒島不能沒有它」的EVE LOM全能深層潔淨霜，也是卡拉迪樂芬妮、珍妮佛勞倫斯喜愛的卸妝品，裴勇俊愛妻朴秀珍更曾在電視節目上用EVE LOM卸妝；近期推出使用更便捷的「全能淨潤卸妝凝霜」，主打可濕手卸妝，能否讓名人及粉絲愛屋及烏，有待時間考驗。