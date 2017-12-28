Valentino早春 嘻哈女孩 愛運動

2017-12-28 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／專題報導



蕾絲天鵝絨拼接絲質洋裝25萬4,000元，內搭連身泳衣21,600元。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

●Valentino發表2018早春系列，本季主題圍繞運動風，結合品牌指標性的浪漫元素及美洲原著民族、嘻哈情懷，以4大重點彼此融合，碰撞出屬於Valentino的繽紛街頭Sporty Girl。

唇膏波浪印花蕾絲嵌花洋裝22萬6,000元，圖紋貼飾刺繡外套18萬4,000元(左)。蕾絲嵌花夾克99,500元，蕾絲嵌花過膝裙69,500元，內搭連身泳衣21,600元。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

白色鉚釘裝飾暖粉色提包，74,500元。 圖／Valentino提供 分享 facebook

創作總監Pierpaolo Piccioli本季帶領著Valentino仙女降臨紐約街頭，並以品牌經典元素結合美洲從古到今的各式文化呈現最新時尚潮流。1972年高級訂製服系列的玫瑰印花，出現在輕柔的薄紗禮服上，擷取自田徑、網球、泳裝等服裝的靈感細節，也透過對比色的收編、抽繩、連帽設計等展現，並混搭優雅的蕾絲、天鵝絨等布料，注入一絲奢華氣息。古老的阿茲特克、馬雅文化，化身繽紛的刺繡與圖騰，更使用了以往較少運用的丹寧、帆布材質。寬鬆的剪裁配上多彩插畫，則象徵嘻哈文化隨興不羈的姿態。

而Valentino本季繼續與英國藝術家Zandra Rhode合作，設計開發一系列的圖紋印花作品，以亮眼色彩為嘻哈、民族風設計增添活力。像是唇膏波浪圖紋(Zandra Lipstick Waves)，就與紅色亮片等各色圓形或牛角形狀珠飾、水鑽等材質，勾勒出熱鬧的細節主題。俏皮的小豹圖案則出現在民族風禮服上，隨著裙襬的流動不經意現身，充滿驚喜。

白色鉚釘裝飾腳背交叉扣帶高跟鞋，30,600元。 圖／Valentino提供 分享 facebook

配件方面，白色鉚釘細節更是本季重點。Rockstud Spike包款以桃紅、鮮綠等亮眼色彩搭配純白鉚釘，風格更加年輕可愛。同樣概念打造的腰包，則展現率性的復古運動風格。在高跟涼鞋、連襪運動鞋等單品上也看得到白色鉚釘的蹤影。