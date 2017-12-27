楊冪居然帥氣蹺腳 和奚夢瑤撞衫以哥的姿態取勝

2017-12-27 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LOEWE日前在北京開設快閃店，奚夢瑤都到場力挺，並且穿上極度簡約的William Morris系列T恤，展現甜美印花與龐克搖滾的融會，奚夢瑤在微博發文寫下「LOEWE William Morris龐克印花系列太好看了，草莓小偷、狐狸、森林又酷又可愛，真的忍不住想通通帶回家」。

而她身上穿的黑色T恤和超強帶貨王楊冪撞衫，難得這回大冪冪不走優雅路線，穿得一身運動風居然還在沙發蹺腳，和平時形象大異其趣。這件T恤出自LOEWE以William Morris為靈感打造的系列，將這位十九世紀的紡織設計師、藝術家的創作圖騰，由品牌創意總監Jonathan Anderson挑出部分元素，將壁紙圖樣轉為時尚單品的風格，亮橘色和刷舊丹寧布打造此系列的視覺戲劇效果，也重現傳奇印花設計大師的經典。