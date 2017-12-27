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囂張屁孩KTV不服臨檢 竟把副所長打到腦震盪

楊冪居然帥氣蹺腳 和奚夢瑤撞衫以哥的姿態取勝

2017-12-27 19:36聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

LOEWE日前在北京開設快閃店，奚夢瑤都到場力挺，並且穿上極度簡約的William Morris系列T恤，展現甜美印花與龐克搖滾的融會，奚夢瑤在微博發文寫下「LOEWE William Morris龐克印花系列太好看了，草莓小偷、狐狸、森林又酷又可愛，真的忍不住想通通帶回家」。

而她身上穿的黑色T恤和超強帶貨王楊冪撞衫，難得這回大冪冪不走優雅路線，穿得一身運動風居然還在沙發蹺腳，和平時形象大異其趣。這件T恤出自LOEWE以William Morris為靈感打造的系列，將這位十九世紀的紡織設計師、藝術家的創作圖騰，由品牌創意總監Jonathan Anderson挑出部分元素，將壁紙圖樣轉為時尚單品的風格，亮橘色和刷舊丹寧布打造此系列的視覺戲劇效果，也重現傳奇印花設計大師的經典。

Jonathan Anderson選用的四款圖騰分別是Strawberry Thief、Forest、Acanthus以及Honeysuckle，由LOEWE設計將這些印花轉移至外套、牛仔褲、T裇、長裙以及品牌最受歡迎的包款上，包括Puzzle及Hammock，全系列最具個性的單品，是印有Forest印花狐狸圖案的黑色納帕皮革騎士外套，全系列已於LOEWE專門店推出。

大象迷你包款，售價42,000元。圖／LOEWE提供
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橘色Puzzle包款，售價79,000元。圖／LOEWE提供
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奚夢瑤穿LOEWE William Morris的丹寧褲，售價32,000元。圖...
奚夢瑤穿LOEWE William Morris的丹寧褲，售價32,000元。圖／取自微博
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奚夢瑤穿LOEWE William Morris系列Forest印花黑色T-sh...
奚夢瑤穿LOEWE William Morris系列Forest印花黑色T-shirt出席品牌活動。圖／LOEWE提供
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Hammock包款（大），售價83,000元。圖／LOEWE提供
Hammock包款（大），售價83,000元。圖／LOEWE提供
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開襟針織衫，售價56,000元。圖／LOEWE提供
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楊冪和奚夢瑤撞衫的印花黑色T-shirt，售價13,000元。圖／LOEWE提
楊冪和奚夢瑤撞衫的印花黑色T-shirt，售價13,000元。圖／LOEWE提
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奚夢瑤以全套的LOEWE William Morris系列出席北京品牌活動。圖／...
奚夢瑤以全套的LOEWE William Morris系列出席北京品牌活動。圖／取自微博
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楊冪穿著LOEWE William Morris系列Forest印花黑色T-sh...
楊冪穿著LOEWE William Morris系列Forest印花黑色T-shirt，穿出霸氣運動風。圖／LOEWE提供
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