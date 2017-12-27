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friDay影音獨家韓片上線　限時45天免費看

2017-12-27 19:37聯合報 記者陳立儀╱即時報導

愛追韓片的劇迷們注意了！friDay影音即日起舉辦韓國影展，除了院線強檔之外，還有韓國票房冠軍等多部獨家韓片及同步韓國的跟播韓劇，並精選各類型韓片及韓國指標導演相關介紹，還可參考friDay影音2017韓影大勢排行，同時推出限時45天免費看活動。

friDay影音韓國影展除了院線強檔《我只是個計程車司機》、《軍艦島》、《仿聲靈》、《V.I.P.》之外，2018年1月起還有蟬聯韓國雙周票房冠軍破4.5億的《殺人者的記憶法》、青龍獎最佳女主角尹汝貞與鬼怪女主角金高銀主演的溫馨感人親情鉅獻《季春奶奶》、型男金來沅和百變戲精金海淑三度飾演母子的《死者的審判》，以及李秉憲、金允錫、朴海日等超強實力派卡司聯手演出的史詩鉅作《南漢山城》等獨家韓片。

韓劇迷也可以在friDay影音平台上看到同步韓國的跟播韓劇《我的鬼神搭檔》，以及《名不虛傳》、《王在相愛》等熱門韓劇；由池昌旭和南志鉉演出的《奇怪的搭檔》、創下JTBC自製戲劇收視新高的《有品味的她》以及由延宇振、朴敏英及李東健主演的《七日的王妃》也即將上架。

遠傳電信與旗下行動數位品牌friDay家族聯手為哈韓族打造吃喝玩樂全方位服務，除了friDay影音的獨家韓國電影及多部熱播韓劇之外，friDay音樂、friDay購物、遠傳國際漫遊、遠遊卡和巷弄也同步推出多項優惠方案。friDay音樂有2017大勢韓劇主題曲精選歌單火熱上線，包含《河伯的新娘》、《大力女子都奉順》、《我的野蠻公主》等熱播韓劇主題曲，現在開通序號即可獲得30天friDay音樂體驗服務。

在國際漫遊部分，遠傳用戶韓國上網吃到飽一天只要99元，並與Hotels.com跨界合作推出專屬獨家優惠，遠傳用戶透過Hotels.com專屬網頁訂房，在韓國的任何飯店住一個晚上就可回饋遠傳漫遊上網金199元，每人每月最高回饋3晚、回饋金最高達597元，等於住一晚就有2天韓國漫遊免費吃到飽。

friDay影音韓國影展推出院線強檔《我只是個計程車司機》。圖／遠傳電信提供
friDay影音韓國影展推出院線強檔《我只是個計程車司機》。圖／遠傳電信提供
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friDay影音推出熱門韓劇《名不虛傳》。圖／遠傳電信提供
friDay影音推出熱門韓劇《名不虛傳》。圖／遠傳電信提供
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friDay影音2018年1月起將上檔尹汝貞、金高銀主演的溫馨感人親情鉅獻《季春...
friDay影音2018年1月起將上檔尹汝貞、金高銀主演的溫馨感人親情鉅獻《季春奶奶》。圖／遠傳電信提供
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friDay影音即日起於線上推出韓國影展。圖／遠傳電信提供
friDay影音即日起於線上推出韓國影展。圖／遠傳電信提供
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friDay影音2018年1月起將上檔蟬聯韓國雙周票房冠軍破4.5億的《殺人者的...
friDay影音2018年1月起將上檔蟬聯韓國雙周票房冠軍破4.5億的《殺人者的記憶法》。圖／遠傳電信提供
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