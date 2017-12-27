果粉照過來！燦坤、STUDIO A迎新年推蘋果超值方案

2017-12-27 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



舊iPhone被降效能好傷心，工作一整年年終總得好好犒賞自己，燦坤、STUDIO A送舊迎新，皆推出超值蘋果優惠購機方案，讓大家換新機好過年！

燦坤於2017年12月28日至2018年1月2日止，與高雄資訊展同步推出蘋果跨年回饋活動。熱門新機iPhone 8、iPhone X全容量款式直接現折1,000元，再加送市價990元鋼化玻璃保護貼；加購原廠保護殼，即送市價599元無線充電板。凡購買Mac、iPhone系列，還可用7折加購任一款Beats耳機一副。iPad Pro 9.7吋32G Wi-Fi + Cellular版，市價22,400元，限時下殺5,500元，跨年會員價只要16,900元，再送市價9,990元的Beats Solo3 Wireless頭戴式耳機，限量100台。MacBook Pro 13.3吋（2.3G/8G/128G/IIPG640），市價41,900元，跨年會員價現省4,000元，只要37,900元。