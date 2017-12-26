神力女超人、蕾哈娜 穿出Dior野性美

2017-12-26 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱台北報導



蓋兒加朵在北京的電影「正義聯盟」首映會上穿著Dior 2018早春洋裝。 圖／Dior提供 分享 facebook

神力女超人蓋兒加朵（Gal Gadot）在北京宣傳電影「正義聯盟（Justice League）」時，身穿Dior黑色刺繡洋裝登場，闃黑的神祕、精緻的刺繡與隱約的紗綢，完全展現2018早春系列的曠野風情，有著大無畏的勇氣與細膩深邃的情感，集勇者和性感於一身，呼應蓋兒加朵的特質。

Dior早前在於美國洛杉磯Las Virgenes峽谷自然保護區舉辦2018早春時裝秀，84套造型以史前壁畫為靈感，挹注十九世紀畫家喬治亞歐姬芙的能量與精神，將現代女性內心伏流的野性、張力表露無遺，炫彩的奪目與神秘的圖騰，都轉變為服裝上的特色，創意總監Maria Grazia Chiuri以極富故事性的表現，在衣裝與配件中，帶出一絲強悍女性的穿著態度，延續上一季女性主義的宣言，轉變為更跳躍活潑的視覺效果。

蕾哈娜演繹2018早春系列的曠野風情。 圖／Dior提供 分享 facebook

在配件部分，以Canyon峽谷壓紋小羊皮系列最受矚目，此款皮革靈感來自時裝秀發表會場，Dior工坊投入大量時間及人力，將美國西部沙漠粗礪的地貌特質表現在皮革設計中，並以古老的鞣製皮革技術打造不規則紋理；此外，多層次搭配、寶石材質也是本季特色。蕾哈娜在出席這場早春發表會時，即以此系列外套與Stephen Jones設計的草帽現身，粗獷而性感，有著難以忽略的存在感，點出Dior 2018早春的風采。