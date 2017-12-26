2018視覺系時尚 塗鴉最狂

2017-12-26 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱專題報導



濃烈的街頭感、狂妄的筆觸，打造了塗鴉包款與衣裝的強烈視覺，Christian Louboutin和BURBERRY的狂寫疾書，相當有個性；Dior的塗鴉則融入民族風的樸拙和刺繡的精細，展現天真爛漫的風情，各行其是都讓人過目難忘。

The Doodle黑色雙面教科書風格塗鴉兩用托特包(大)，33,000元。 圖／BURBERRY提供 分享 facebook

BURBERRY日前推出The Doodle系列托特包款，將英倫藝術中的不羈狂放展現到極致，雙面可用的托特包分為中型、大型，品牌更與英國藝術家Danny Sangra合作推出6款限定的聯名塗鴉托特包，把對話框、炸魚薯條等物件都畫上包款，洋溢兒童般的筆觸，既逗趣又別致，一上市就搶購一空。

工坊設計的塗鴉包款，則以細線條圓珠筆、毛氈筆尖麥克筆筆觸，瘋狂揮灑，猶如冷冽街頭的隨性塗鴉，英國國旗圖樣延伸的延伸，或是嘲諷英國天氣的雲朵和彩虹都出人意表，輔以潦草文字，讓包款展現一種很不乖的搖滾風味。

Loubitag裸色包款的塗鴉相當搶眼，價格店洽。 圖／Christian Louboutin提供 分享 facebook

Christian Louboutin的春夏鞋履及手袋，除了原本奢華閃耀的璀璨色彩、金屬搖滾的鉚釘元素，也推出全新Loubitag系列的狂放塗鴉，以彩繪、串珠或刺繡的方式展現在包款、鞋履之上，飽和的顏色和誇張的筆調，讓這系列包款有著迥異以往的風格。每一個圖樣，都代表設計師的個人意見和心情，例如眼睛圖騰是希望人們打開心門看世界，no selfies的字樣，則是赤裸的表達設計師本人對自拍風潮的厭惡。大鳴大放的主張，除了經典輪廓的品牌包款之外，以過膝長靴和男生後背包等商品，展現最為極致的瘋狂滿版塗鴉。

Jadior瑜伽印花手拿鍊帶包，11萬元。 圖／Dior提供 分享 facebook

Dior在2018早春也出現許多壁畫、圖騰、原住民曠野的靈感，因此在草原色的布疋上有著遠古壁畫的樸質表現，展現成為衣裝的塗鴉，或是包款也以漫不經心的塗鴉作為設計，在粗放的曠野風情中，有著神祕的氛圍和純真的線條；除了作為包款設計，Alexa Chung曾穿上此系列針織衫與裙裝，彩繪的水牛、老鷹、鹿等筆觸簡約的塗鴉，像是隱約透露現代女性熱愛冒險、澎湃激越的內心表情。

MONCLER 2018春夏女裝的塗鴉外套相當奪目。 圖／MONCLER提供 分享 facebook

MONCLER的2018春夏洋溢藝術氛圍，以極輕盈的尼龍面料和棉質交織，最妙的是手工繪製的圖案印花，包括充滿疑惑的人臉、與好奇的面孔，或是配戴神秘有趣的眼鏡，像是一種天馬行空的惡搞美學，每件衣服都相當出眾，讓人過目難忘，而且有無法複製的新鮮感，以創意帶給人無限驚喜的視覺效果。