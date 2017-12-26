共享熱 擁有奢侈品變簡單

2017-12-26 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱台北報導



只要每個月付出約150到300美元的代價，就能租借到香奈兒的經典包款。 圖／摘自luxeforlease.com 分享 facebook

隨著消費習慣改變，以及越來越便捷的網路服務，共享平台也將顛覆消費市場，讓租借一流精品就如同使用Airbnb或uber一樣簡便，這也讓一般人要擁有奢侈品不再遙不可及。

雖然目前已有租借Chanel、愛馬仕袋包或Rimowa行李箱，不過奢侈品的範圍涵蓋腕表、遊艇與跑車，這部分也將會如同使用Airbnb的方式，被需要的人租用。根據國際會計師事務所普華永道（Pricewaterhouse Coopers）調查指出，2025年共享經濟將會達到約335億美元，奢侈品雖然只佔了一小部分，但仍深具潛力。波士頓Consulting Group的精品專家Olivier Abtan也指出「這雖然還不算主流市場，但正在發展當中，規模將愈來愈龐大，特別是有許多年輕人正在投入。」

隨著消費習慣的改變，共享平台也將顛覆消費市場，讓租借一流精品就如同使用Airbnb或uber一樣簡便，這也使得一般消費者要擁有奢侈品不再遙不可及。 圖／摘自Eleven James網站 分享 facebook

成立於2014年的腕表出租網站Eleven James是最早看到市場潛力的先驅之一，今年該公司還獲得約3千萬美元的融資挹注。簡單來說，只要成為網站的會員，每個月視想租借的腕表價值，繳納約150到300美元不等的費用，就能擁有勞力士、卡地亞等名表一段時間。而這個網站目前也正考慮開放可租借的範圍，從自家的表款延伸到高級腕表藏家的系列，甚至打算進軍高級珠寶和藝術品的領域。

從這樣的共享平台，其實也衍生出另一個「先試用後購買」的消費模式，美國電商龍頭亞馬遜以及ASOS線上購物網站，都相繼推出類似服務。先送貨到府給顧客試穿，讓消費者可以靈活的決定付款時間，選擇讓商品留下或退回。

雖然這種模式會讓許多品牌感到憂心，但卻是對消費者的一大福音，使奢侈品趨向於大眾化。Eleven James和私人噴射機公司Marquis Jet也發現，很多奢侈品消费者正從「獨自擁有」變成「共享」，甚至連高檔俱樂部的權利，都能讓一般人獲得使用權。