跨年必備！直播自拍周邊銷量增5成 遊戲機賣翻3倍

2017-12-26 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



過完耶誕就準備迎跨年，除了和親友安排行程，跨年看煙火、演唱會必備的自拍棒、外接式補光燈、廣角鏡、行動電源、暖暖包、隨身型暖蛋以及社群直播用腳架、穩定器、麥克風、直播專用相機等網購買氣都持續增溫，近兩周成長約2～5成；派對炒熱氣氛的藍牙氣氛燈、波波球也相當受歡迎，營造歡樂的遊戲機銷量更暴增3倍。

momo購物網表示，派對遊戲機12月買氣暴增3倍，去年紅翻的砸派機推出新一代機種，改用槌子大力槌，玩法更加緊張刺激，類似的遊戲還有爆破氣球機、濕水挑戰帽等。momo摩天商城統計消費者跨年需求，持久、持暖、能營造氣氛的商品最受歡迎，行動電源、保暖小物、藍牙氣氛燈、近期超夯的波波球等近兩周關鍵字搜尋量明顯成長3～6倍。

momo購物網、momo摩天商城即日起祭出數千款跨年商品下殺5折起，預估相關商品銷量可再成長2～3成。

Yahoo奇摩購物中心派對類的相關用品業績彈跳超過8成，像是美妝小物、派對服裝與彩妝都很熱賣，銷售至少成長4成，近日冷氣團來襲，雪靴、保暖等關鍵字也是鞋包類產品搜尋前3名。

Yahoo奇摩購物中心自今年6月起推出「月光節」，選定每個月非假日最後3天為月光節，所有民生用品全部便宜銷售，業績皆穩定成長，11月的月光節3天業績更成長3～4成，消費者喜歡1元加價購的3大品牌分別是滿意寶寶、3M、Parfum巴黎帕芬，在月光節的業績都暴增1倍以上。

12月27日至12月29日Yahoo奇摩購物中心推出今年最後一檔月光節活動，主打買就送、1元加價購、每一件減100元、直降1千元、限時下殺等多項好康專區，並有消費滿1,500元可折300元的App限定折價券，天天現領現用。

iStyle極品直播套裝，特價958元。圖／momo購物網提供 分享 facebook

麗芝士Rolls起司蛋捲威化330g限量送立夢迪士尼拼圖水糖果，原價129元、消費滿588元8.5折特價89元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供 分享 facebook

暴怒章魚爆破氣球桌遊，市價990元、特價598元。圖／momo購物網提供 分享 facebook

跨年一定要自拍，網購自拍棒銷量增5成，iStyle酷黑拍檔（自拍器＋廣角鏡）特價646元。圖／momo購物網提供 分享 facebook

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第三代大力槌砸派機，市價999元、特價599元。圖／momo購物網提供 分享 facebook