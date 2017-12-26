潮品集、望月樓外帶年菜上市 6人份8800元起

2017-12-26 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



望月樓除夕外帶年菜套餐，每份9,999元。圖／Mega 50提供 分享 facebook

台北神旺飯店潮品集餐廳，今年針對外帶年菜，設計「團圓桌菜」，包含潮州滷鵝拼、紅燒燴排翅、北菇炆鮑片、黑蒜尖椒炒帶子、清蒸海上鮮、肝菌花雕雞、荷葉糯米飯、椰皇燉子排等7道精選菜色與1甕燉湯，售價18,800元，再加贈鐵觀音紅豆年糕禮盒。另有依潮州與廣東風味設計的旺福、旺旺等二套年菜組，售價分別為8,800、13,800元，每套5菜1湯，適合6人享用。

除了套裝年菜外，神旺的極品佛跳牆選用了珠婆海參、花膠、原粒鮑魚、大塊干貝等食材，每盅8～10人份，22,800元，另有八仙佛跳牆等湯品。其他還有桂圓核桃年糕、新潮雙享年糕禮盒、港式蘿蔔糕等禮盒，售價680～1,280元。1月31日前預購全套年菜、湯品或鮑翅禮盒等商品，可享9折優惠。

Mega 50粵菜餐廳望月樓，今年推出6人份8道式「經典年菜外帶套餐」，包含有鴻運吉祥燒味拼盤、迎新報喜一品佛跳牆、富貴魚香茄汁焗大蝦、年年有餘蔥油蒸龍虎斑等菜色，每套售價9,999元。迎新報喜一品佛跳牆可另外選購，佛跳牆內蘊含海參、上等瑤柱、松茸、竹笙、蹄筋、豬腳、土雞肉、栗子和芋頭等9種食材，搭配上湯慢燉四小時而成，每盅3,800元。

大年初一至初三期間，望月樓也推出一桌10人18,800元的新春桌菜，Asia 49亞洲料理及酒廊，在除夕當日推出10道式圍爐晚餐，五人份9,880元，外加氣泡酒一瓶或無酒精新春特調一缸。Mega 50表示，外帶年菜於2018年1月15日前預訂且付清款項，享9折優惠。