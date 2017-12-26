年度最具影響力時尚網紅 混搭必備品原來是這個
2017-12-26 17:31
聯合報 記者孫曼
╱即時報導
剛被富比世（Forbe’s）評選為2017年時尚領域最具影響力的網路紅人Chiara Ferragni，日前在IG上與未婚夫饒舌歌手Fedez不吝放閃，挺著六個月的孕肚一起秀出全新的聖誕禮物：勞力士腕表。喜歡混搭珠寶的Chiara可以說是近年來堆疊配戴珠寶風潮的始作俑者之一，金屬鍊帶的腕表是她經常配帶混搭的配件之一。這只黑面的K金勞力士迪通拿腕表，為她已經有藍面勞力士水鬼、金色勞力士迪通拿、卡地亞美洲豹金表的收藏又添一隻成員。
在Chiara和未婚夫Fedez的耶誕早餐合照中，兩人都戴上嶄新的手表。Chiara原本就有一只金色面盤、黑色計時碼小表盤的K金勞力士迪通拿，但在限時動態中可見這只全黑色表面的K金勞力士迪通拿是她沒有戴過亮相的新表。而未婚夫Fedez也將耶誕夜合照時手上的K金百達翡麗Nautilus換成一只全鑽的計時碼表，因為上面有明顯的日曆窗氣泡鏡，故以兩人的品味和習慣看來，應該就是勞力士著名的「水鬼」：俗稱「水泡」的日曆窗氣泡鏡，是在日曆正上方具有放大作用的球體放大鏡，也是也勞力士水鬼的經典標誌之一。
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