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年輕列車長猝逝 台鐵：工時符合規定

年度最具影響力時尚網紅 混搭必備品原來是這個

2017-12-26 17:31聯合報 記者孫曼╱即時報導

剛被富比世（Forbe’s）評選為2017年時尚領域最具影響力的網路紅人Chiara Ferragni，日前在IG上與未婚夫饒舌歌手Fedez不吝放閃，挺著六個月的孕肚一起秀出全新的聖誕禮物：勞力士腕表。喜歡混搭珠寶的Chiara可以說是近年來堆疊配戴珠寶風潮的始作俑者之一，金屬鍊帶的腕表是她經常配帶混搭的配件之一。這只黑面的K金勞力士迪通拿腕表，為她已經有藍面勞力士水鬼、金色勞力士迪通拿、卡地亞美洲豹金表的收藏又添一隻成員。

在Chiara和未婚夫Fedez的耶誕早餐合照中，兩人都戴上嶄新的手表。Chiara原本就有一只金色面盤、黑色計時碼小表盤的K金勞力士迪通拿，但在限時動態中可見這只全黑色表面的K金勞力士迪通拿是她沒有戴過亮相的新表。而未婚夫Fedez也將耶誕夜合照時手上的K金百達翡麗Nautilus換成一只全鑽的計時碼表，因為上面有明顯的日曆窗氣泡鏡，故以兩人的品味和習慣看來，應該就是勞力士著名的「水鬼」：俗稱「水泡」的日曆窗氣泡鏡，是在日曆正上方具有放大作用的球體放大鏡，也是也勞力士水鬼的經典標誌之一。

喜愛金表的Chiara Ferragni 也經常配帶卡地亞的美洲豹金表。圖／擷取...
喜愛金表的Chiara Ferragni 也經常配帶卡地亞的美洲豹金表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni
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剛被富比世（Forbe’s）評選為2017年時尚領域最具影響力的網路紅人Chia...
剛被富比世（Forbe’s）評選為2017年時尚領域最具影響力的網路紅人Chiara Ferragni，日前在IG上po出耶誕早餐與未婚夫饒舌歌手Fedez的合照，兩人一起秀新表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni
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Chiara Ferragni 以往也經常配帶半金的藍面勞力士潛水表。圖／擷取自...
Chiara Ferragni 以往也經常配帶半金的藍面勞力士潛水表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni
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Chiara Ferragni 原本就有一款K金勞力士迪通拿，但面盤的顏色為金色...
Chiara Ferragni 原本就有一款K金勞力士迪通拿，但面盤的顏色為金色，計時碼表的部分是黑色。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni
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Chiara Ferragni 在IG的限時動態上秀新表。圖／擷取自IG ＠ch...
Chiara Ferragni 在IG的限時動態上秀新表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni
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兩人的耶誕夜合照，未婚夫Fedez還戴著原本的百達翡麗金表。圖／擷取自IG ＠c...
兩人的耶誕夜合照，未婚夫Fedez還戴著原本的百達翡麗金表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni
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Chiara Ferragni 的未婚夫Fedez 在IG的限時動態上秀新鑽表。...
Chiara Ferragni 的未婚夫Fedez 在IG的限時動態上秀新鑽表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni
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Chiara Ferragni 原本就有一款K金勞力士迪通拿，但面盤的顏色為金色...
Chiara Ferragni 原本就有一款K金勞力士迪通拿，但面盤的顏色為金色，計時碼表的部分是黑色。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni
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