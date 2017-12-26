年度最具影響力時尚網紅 混搭必備品原來是這個

2017-12-26 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



剛被富比世（Forbe’s）評選為2017年時尚領域最具影響力的網路紅人Chiara Ferragni，日前在IG上與未婚夫饒舌歌手Fedez不吝放閃，挺著六個月的孕肚一起秀出全新的聖誕禮物：勞力士腕表。喜歡混搭珠寶的Chiara可以說是近年來堆疊配戴珠寶風潮的始作俑者之一，金屬鍊帶的腕表是她經常配帶混搭的配件之一。這只黑面的K金勞力士迪通拿腕表，為她已經有藍面勞力士水鬼、金色勞力士迪通拿、卡地亞美洲豹金表的收藏又添一隻成員。

在Chiara和未婚夫Fedez的耶誕早餐合照中，兩人都戴上嶄新的手表。Chiara原本就有一只金色面盤、黑色計時碼小表盤的K金勞力士迪通拿，但在限時動態中可見這只全黑色表面的K金勞力士迪通拿是她沒有戴過亮相的新表。而未婚夫Fedez也將耶誕夜合照時手上的K金百達翡麗Nautilus換成一只全鑽的計時碼表，因為上面有明顯的日曆窗氣泡鏡，故以兩人的品味和習慣看來，應該就是勞力士著名的「水鬼」：俗稱「水泡」的日曆窗氣泡鏡，是在日曆正上方具有放大作用的球體放大鏡，也是也勞力士水鬼的經典標誌之一。

喜愛金表的Chiara Ferragni 也經常配帶卡地亞的美洲豹金表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni 分享 facebook

剛被富比世（Forbe’s）評選為2017年時尚領域最具影響力的網路紅人Chiara Ferragni，日前在IG上po出耶誕早餐與未婚夫饒舌歌手Fedez的合照，兩人一起秀新表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni 分享 facebook

Chiara Ferragni 以往也經常配帶半金的藍面勞力士潛水表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni 分享 facebook

Chiara Ferragni 原本就有一款K金勞力士迪通拿，但面盤的顏色為金色，計時碼表的部分是黑色。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni 分享 facebook

Chiara Ferragni 在IG的限時動態上秀新表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni 分享 facebook

兩人的耶誕夜合照，未婚夫Fedez還戴著原本的百達翡麗金表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni 分享 facebook

Chiara Ferragni 的未婚夫Fedez 在IG的限時動態上秀新鑽表。圖／擷取自IG ＠chiaraferragni 分享 facebook