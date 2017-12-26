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年輕列車長猝逝 台鐵：工時符合規定

愛合購、生活市集結盟 打造日常用品團購生態系

2017-12-26 17:23聯合報 記者陳立儀╱即時報導

ihergo愛合購與創業家兄弟旗下的生活市集合作，聯手搶攻生活用品團購市場。圖／...
ihergo愛合購與創業家兄弟旗下的生活市集合作，聯手搶攻生活用品團購市場。圖／愛合購提供
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揪團購除了買美食，日常消耗量大的生活用品更需要精打細算。ihergo愛合購宣布即日起與創業家兄弟旗下的生活市集合作，聯手搶攻生活用品團購市場，未來生活市集近6,000支商品將天天在ihergo愛合購站內曝光，提供消費者揪團購買，從ihergo愛合購揪團到生活市集下單，輸入專屬折扣碼「ihergo85」可享8.5折優惠，ihergo愛合購還將再贈送2%紅利回饋，此舉也開創競業結盟先例。

ihergo愛合購總經理劉謦豪表示，ihergo愛合購是具備社群特性的團購網站，能幫網友找到同好一起購物，讓團購不侷限於揪同事、親友等熟人，有助於「把團做大」，雙方結盟將有效打造出完整的日常用品團購生態系。創業家兄弟董事長郭書齊則指出，這項合作讓生活市集可快速觸及110萬名喜愛團購的會員，ihergo愛合購的消費者也可團購近6,000項日常用品，預期將有效提升訂單量及客單價，創造雙贏局面。

目前ihergo愛合購站內商品以宅配美食最多，約占8成，其次為女性生活用品及美妝品約占2成，目前會員數為110萬人，因團購族忠誠度高，回購率高達近8成，與生活市集合作後將大幅擴充生活用品的商品數量。

ihergo愛合購也公布今年站內最熱賣的生活用品，第一名是LARA’s洗髮精，在年中慶時單周賣出4,400多瓶，LARA’s沐浴乳也賣出破千瓶；第二名是良爽衛生棉，最高紀錄單周賣出2,400多包，第三至五名則是日本進口金鳥溫熱貼、碧歐斯燕窩滋養膠原白面膜、sesedior金箔美白抗皺黑面膜。

歡慶與生活市集合作，ihergo愛合購即日起同步促銷年度熱賣冠亞軍商品，拉抬生活用品類買氣，LARA’s洗髮精破盤下殺2.6折，原價229元、限時優惠只要49元，滿額最多再打8.5折，相當於一瓶洗髮精只要42元；良爽衛生棉湊滿12份即免運並打6.8折，買愈多還有更多折扣，原價60元的護墊跟衛生棉若以團購來購買，最低可以下殺到5.2折，相當於每包32元。

生活市集今年度生活用品類熱銷榜中，生活快消品箱購成主流，衛生紙再度聯莊年度冠軍，在年度Top10中更搶下5個席次，截至11月份整體衛生紙銷售超過1,500萬包，熱銷第一名為倍潔雅質感抽取式衛生紙，最高單周售出近7,500箱；床墊今年也奪下2個席次，日本大和防蹣抗菌竹炭記憶床墊一年賣破萬組；家電類由魔力家吸塵器年銷超過7,000台奪冠。此外，今年度首入榜的韓國cocodor精油擴香瓶，創下年銷近10萬瓶的驚人銷量，成為暴紅黑馬。

ihergo愛合購今年最熱賣的生活用品第二名是良爽衛生棉，最高紀錄單周賣出2,4...
ihergo愛合購今年最熱賣的生活用品第二名是良爽衛生棉，最高紀錄單周賣出2,400多包。圖／愛合購提供
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ihergo愛合購今年最熱賣的生活用品第一名是LARA’s洗髮精，在年中慶時單周...
ihergo愛合購今年最熱賣的生活用品第一名是LARA’s洗髮精，在年中慶時單周賣出4,400多瓶。圖／愛合購提供
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生活市集今年度生活用品類熱銷榜家電類由魔力家吸塵器年銷超過7,000台奪冠。圖／...
生活市集今年度生活用品類熱銷榜家電類由魔力家吸塵器年銷超過7,000台奪冠。圖／生活市集提供
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韓國cocodor精油擴香瓶在生活市集創下年銷近10萬瓶的驚人銷量。圖／生活市集...
韓國cocodor精油擴香瓶在生活市集創下年銷近10萬瓶的驚人銷量。圖／生活市集提供
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生活市集今年度生活用品類熱銷榜第一名為倍潔雅質感抽取式衛生紙，最高單周售出近7,...
生活市集今年度生活用品類熱銷榜第一名為倍潔雅質感抽取式衛生紙，最高單周售出近7,500箱。圖／生活市集提供
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