愛合購、生活市集結盟 打造日常用品團購生態系

2017-12-26 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



ihergo愛合購與創業家兄弟旗下的生活市集合作，聯手搶攻生活用品團購市場。圖／愛合購提供 分享 facebook

揪團購除了買美食，日常消耗量大的生活用品更需要精打細算。ihergo愛合購宣布即日起與創業家兄弟旗下的生活市集合作，聯手搶攻生活用品團購市場，未來生活市集近6,000支商品將天天在ihergo愛合購站內曝光，提供消費者揪團購買，從ihergo愛合購揪團到生活市集下單，輸入專屬折扣碼「ihergo85」可享8.5折優惠，ihergo愛合購還將再贈送2%紅利回饋，此舉也開創競業結盟先例。

ihergo愛合購總經理劉謦豪表示，ihergo愛合購是具備社群特性的團購網站，能幫網友找到同好一起購物，讓團購不侷限於揪同事、親友等熟人，有助於「把團做大」，雙方結盟將有效打造出完整的日常用品團購生態系。創業家兄弟董事長郭書齊則指出，這項合作讓生活市集可快速觸及110萬名喜愛團購的會員，ihergo愛合購的消費者也可團購近6,000項日常用品，預期將有效提升訂單量及客單價，創造雙贏局面。

目前ihergo愛合購站內商品以宅配美食最多，約占8成，其次為女性生活用品及美妝品約占2成，目前會員數為110萬人，因團購族忠誠度高，回購率高達近8成，與生活市集合作後將大幅擴充生活用品的商品數量。

ihergo愛合購也公布今年站內最熱賣的生活用品，第一名是LARA’s洗髮精，在年中慶時單周賣出4,400多瓶，LARA’s沐浴乳也賣出破千瓶；第二名是良爽衛生棉，最高紀錄單周賣出2,400多包，第三至五名則是日本進口金鳥溫熱貼、碧歐斯燕窩滋養膠原白面膜、sesedior金箔美白抗皺黑面膜。

歡慶與生活市集合作，ihergo愛合購即日起同步促銷年度熱賣冠亞軍商品，拉抬生活用品類買氣，LARA’s洗髮精破盤下殺2.6折，原價229元、限時優惠只要49元，滿額最多再打8.5折，相當於一瓶洗髮精只要42元；良爽衛生棉湊滿12份即免運並打6.8折，買愈多還有更多折扣，原價60元的護墊跟衛生棉若以團購來購買，最低可以下殺到5.2折，相當於每包32元。

生活市集今年度生活用品類熱銷榜中，生活快消品箱購成主流，衛生紙再度聯莊年度冠軍，在年度Top10中更搶下5個席次，截至11月份整體衛生紙銷售超過1,500萬包，熱銷第一名為倍潔雅質感抽取式衛生紙，最高單周售出近7,500箱；床墊今年也奪下2個席次，日本大和防蹣抗菌竹炭記憶床墊一年賣破萬組；家電類由魔力家吸塵器年銷超過7,000台奪冠。此外，今年度首入榜的韓國cocodor精油擴香瓶，創下年銷近10萬瓶的驚人銷量，成為暴紅黑馬。

ihergo愛合購今年最熱賣的生活用品第二名是良爽衛生棉，最高紀錄單周賣出2,400多包。圖／愛合購提供 分享 facebook

ihergo愛合購今年最熱賣的生活用品第一名是LARA’s洗髮精，在年中慶時單周賣出4,400多瓶。圖／愛合購提供 分享 facebook

生活市集今年度生活用品類熱銷榜家電類由魔力家吸塵器年銷超過7,000台奪冠。圖／生活市集提供 分享 facebook

韓國cocodor精油擴香瓶在生活市集創下年銷近10萬瓶的驚人銷量。圖／生活市集提供 分享 facebook