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年輕列車長猝逝 台鐵：工時符合規定

摘一片宇宙戴手上 手表比浪漫

2017-12-26 17:23聯合報 記者孫曼╱即時報導

將一片天空摘下來給戀人，應該是最浪漫的事了，而法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）和卡地亞（Cartier）就是要讓你美夢成真。為了迎接一月登場的日內瓦高級鐘表展（Salon International de la Haute Horlogerie Genève，簡稱SIHH），預先曝光的表款中，梵克雅寶將一座彷彿迷你天象儀的太陽系縮小成腕表。而卡地亞則以神秘鐘的原理打造日夜顯示腕表，將日升日落都可迷你化隨身攜帶。

以Poetry of Time® 時間詩篇為創作主軸的梵克雅寶，腕錶的設計向來充滿詩意，曾於2014年時推出一款Midnight Planétarium腕表，將太陽系6顆行星的運行放在手腕上，十分精緻迷人，。此次推出的女性版Lady Arpels Planétarium，尺寸從原本的44毫米縮小為適合女性的38毫米，行星則僅挑選與女性特質有關的星體，如月亮、金星、水星等，並以珍稀寶石如綠松石、鑽石等打造立體星球，轉動起來彷彿青金石上跳起星空芭蕾，浪漫而優雅。

卡地亞的Rotonde de Cartie 神秘晝夜顯示腕表，則脫胎自品牌的傳統複雜功能。從晨曦到暮色，太陽和月亮在表盤上方交替出現，冉冉上升的太陽和月亮顯示晝夜，其動力原理來自1912 年的歷史傑作：神秘機芯源自「Model A」神秘鐘的動力來源，而晝夜顯示機芯則是「彗星」（也稱「行星」）座鐘的機芯，下方則由逆跳分針則於顯示分鐘，只有一根指針的表盤簡潔精緻，讓閱讀時間成為一件浪漫的事。

Lady Arpels Planétarium Poetic Complica...
Lady Arpels Planétarium Poetic Complications詩意複雜功能系列腕表，38毫米白K金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯，限量編號版，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
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Lady Arpels Planétarium Poetic Complica...
Lady Arpels Planétarium Poetic Complications詩意複雜功能系列腕表，38毫米白K金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯，限量編號版，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
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Rotonde de Cartier 神秘晝夜顯示腕表，40毫米18K 玫瑰金表...
Rotonde de Cartier 神秘晝夜顯示腕表，40毫米18K 玫瑰金表殼、9982 MC 型手上鍊機芯，價格未定。圖／卡地亞提供
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Rotonde de Cartier 神秘晝夜顯示腕表，40毫米18K 玫瑰金表...
Rotonde de Cartier 神秘晝夜顯示腕表，40毫米18K 玫瑰金表殼、9982 MC 型手上鍊機芯，價格未定。圖／卡地亞提供
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太陽系法國珠寶
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