Casio全新女表助攻 妝點秋冬亮麗造型

2017-12-26 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



SHEEN SHE-3058D-7A腕表為經典的銀色不鏽鋼表帶及表殼，約5,900元。圖／Casio提供 分享 facebook

新的一年即將到來，Casio與Lukia不約而同的推出了新款女表，主打亮麗外型，讓消費者在暗色系的服裝中，搭配出迷人風采。

Casio旗下的SHEEN推出秋冬全新系列，以經典三針三眼設計搭配羅馬數字時刻顯示，表圈上也特別以半月形設計施華洛世奇水晶點綴，而表面上的計時盤同樣以優雅的半月形設計，並於3、6及9點位置上鑲上施華洛世奇水晶。其中的SHE-3058全系列腕表表圈、表殼和表帶則經過玫瑰金或金色離子處理而搭配出不同的款式。而且更提供可替換表帶，讓人輕鬆搭配每天不同的穿搭，非常適合配戴於跨年的聚會活動，或是犒賞自己一年來的辛勞。

另外，Seiko 旗下女表品牌Lukia也針對這個溫馨的季節，打造出限量系列腕表。限定的兩款腕表均採用環保太陽能電波機芯，SSVW112J款使用鍍玫瑰金表殼，襯以彩色施華洛世奇水晶，展現女性甜美的氣質。時標設計也別出心裁，以雪花狀呈現，7點鐘方向裝飾著藍寶石。另一款SSVW111J則是以藍色表盤，搭配紫色施華洛世奇水晶時標，並在6點鐘方向裝飾的星形圖案。兩款表皆能維持六個月動能；並可對應日本、中國、美國及德國四國電波，能自動接收電波訊號，顯示正確的日期與時間。

Seiko LUKIA 2017年限量SSVW112J腕表，約23,000元。圖／Seiko提供 分享 facebook

Seiko LUKIA 2017年限量SSVW111J腕表，約22,000元。圖／Seiko提供 分享 facebook