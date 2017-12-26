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年輕列車長猝逝 台鐵：工時符合規定

清明連假提早買日本機票！樂桃、台虎夏季航班999元起

2017-12-26 17:20聯合報 記者陳睿中╱即時報導

台灣虎航。圖／報系資料照
台灣虎航。圖／報系資料照
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桃航空自12月25日，已於官網開放民眾購買2018年3月25日～2018年10月27日的夏季航班機票，包括台北出發前往札幌（新千歲）、仙台、東京、大阪、沖繩，以及高雄前往大阪的各條台日線航班，單程售價1,680元起，以及日本國內線機票。

樂桃指出，共提供14條日本國內線及14條國際線，總計28條航線。另外於2018年3月1日，將增設大阪（關西）－新潟航線，8月1日增設大阪（關西）－釧路航線，進一步擴展飛航網絡。

台灣虎航預計於12月27日針對台北－大邱、高雄－沖繩、台北－岡山等3條航線，進行夏季早鳥促銷，單程售價分別為999、1,099、1,199元起。適用搭乘時間自2018年3月25日至2018年10月27日。

本次台灣虎航促銷時間為12月27日10:00～12月28日23:59，同時提供促銷代碼「ITSUMMER」供消費者使用。只要符合資格，即可再享9折優惠。台灣虎航表示，夏季促銷航班時間涵蓋清明連假、端午節、暑期及國慶日，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至8天不等。

另外為反應市場需求，台灣虎航自2018年3月25日起的夏季班表，高雄－福岡航線將由每週3班增為每週5班；高雄－東京（成田）將由每週2班增為每週4班；高雄－沖繩（那霸）每週2班增為每週5班；桃園－函館由每週4班增為每週5班；桃園－岡山每週6班增為每日1班。剩餘未開賣的夏季航線，預計將於2018年初開賣。

樂桃航空。圖／樂桃航空提供
樂桃航空。圖／樂桃航空提供
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台灣虎航航線大阪
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